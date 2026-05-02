آزادراه شهید شوشتری آماده بهره برداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی، با اشاره به تلاش تیم مدیریت شهری تهران برای تکمیل ایستگاه ورزشگاه تختی در ایام جنگ، گفت: پروژه‌های عمرانی در روزهای جنگ هم متوقف نشدند و تلاش برای تکمیل طرح‌ها و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان ادامه یافت.

وی با بیان اینکه عملیات عمرانی برای افتتاح یکی از بزرگترین ایستگاه‌های مترو کشور به پایان رسیده است، افزود: این ایستگاه آماده بهره‌برداری است و با افتتاح آن سرفاصله ایستگاه‌ها در خط هفت مترو از ۱۵ به ۷ دقیقه کاهش خواهد یافت.

پیرهادی با تأکید بر اینکه عملیات عمرانی در آزادراه شهید شوشتری نیز در تمام این مدت ادامه یافته است، خاطرنشان کرد: این پروژه به طول ۹.۲ کیلومتر اجرایی شده و در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.

عضو شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این پروژه در نظر گرفته شده است.

پیرهادی با اعلام اینکه فاز دوم بزرگراه شهید بروجردی نیز بدون هیچ‌گونه مشکلی در اجرا ادامه یافت، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته و تأکید بر تسریع اجرا، این پروژه در تابستان امسال به بهره‌برداری می‌رسد. برای ادامه ساخت این پروژه هم ۸۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه ساخت مسیرهای تندرستی در پایتخت ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح در نظر گرفته‌ایم.