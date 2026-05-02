اولین کتاب از سری دوم زندگی علما برای استاد شهید مرتضی مطهری

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه زندگی شامل هفت جلد زندگی نامه از علمایی است که هر کدام نقشی در انقلاب اسلامی داشته اند که خواننده را با حال و هوای درون خانه این هفت عالم آشنا می کند. علمایی همچون: حضرات آیات امام خمینی، شهید مصطفی خمینی، بروجردی، سید علی قاضی، مرعشی نجفی، شهید بهشتی و علامه طباطبایی که با استقبال چشمگیر مخاطبین بارها تجدید چاپ شده است.

انتشارات روایت فتح بعد از برگزاری جلسات متعدد با نخبگان و علمای حوزه علمیه مجموعه دوم زندگی علما را پس از پژوهش و تحقیقات گسترده آماده انتشار کرده است.

این کتاب دنیای پرفرازونشیب یکی از بزرگترین شخصیت‌های علمی و فرهنگی تاریخ معاصر ایران را به تصویر می کشد. استاد شهید مرتضی مطهری مفسر قرآن و متفکر چیره‌دست ، با رویکردی نوین به مسائل دینی و اجتماعی نقش مهمی در شکل گیری اندیشه های انقلاب اسلامی داشت.

کتاب زندگی شهید مطهری نگاهی عمیق به زندگی شخصی، علمی و مبارزاتی آیت‌الله مطهری است و با وجود حجم کم و خوش خوان بودن مخاطب را با جوانب مختلف شخصیت این شهید بزرگوار آشنا می‌سازد.

اولین جلد از این مجموعه به زندگی سراسر جهاد علمی و مبارزه شهید مرتضی مطهری می پردازد که به قلم آزاده جهان احمدی نوشته، در بهار ۱۴۰۵ و میانه جنگ تحمیلی سوم توسط انتشارات روایت فتح منتشر شده است.