  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

اولین کتاب از سری دوم زندگی علما برای استاد شهید مرتضی مطهری

همزمان با ۱۲ اردیبهشت ماه سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری ، اولین جلد از سری دوم مجموعه زندگی علما منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه زندگی شامل هفت جلد زندگی نامه از علمایی است که هر کدام نقشی در انقلاب اسلامی داشته اند که خواننده را با حال و هوای درون خانه این هفت عالم آشنا می کند. علمایی همچون: حضرات آیات امام خمینی، شهید مصطفی خمینی، بروجردی، سید علی قاضی، مرعشی نجفی، شهید بهشتی و علامه طباطبایی که با استقبال چشمگیر مخاطبین بارها تجدید چاپ شده است.

انتشارات روایت فتح بعد از برگزاری جلسات متعدد با نخبگان و علمای حوزه علمیه مجموعه دوم زندگی علما را پس از پژوهش و تحقیقات گسترده آماده انتشار کرده است.

این کتاب دنیای پرفرازونشیب یکی از بزرگترین شخصیت‌های علمی و فرهنگی تاریخ معاصر ایران را به تصویر می کشد. استاد شهید مرتضی مطهری مفسر قرآن و متفکر چیره‌دست ، با رویکردی نوین به مسائل دینی و اجتماعی نقش مهمی در شکل گیری اندیشه های انقلاب اسلامی داشت.

کتاب زندگی شهید مطهری نگاهی عمیق به زندگی شخصی، علمی و مبارزاتی آیت‌الله مطهری است و با وجود حجم کم و خوش خوان بودن مخاطب را با جوانب مختلف شخصیت این شهید بزرگوار آشنا می‌سازد.

اولین جلد از این مجموعه به زندگی سراسر جهاد علمی و مبارزه شهید مرتضی مطهری می پردازد که به قلم آزاده جهان احمدی نوشته، در بهار ۱۴۰۵ و میانه جنگ تحمیلی سوم توسط انتشارات روایت فتح منتشر شده است.

کد مطلب 6817511
زهرا اسكندری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها