کوهرنگ بیشترین مدارس چندپایه در کشور را دارد

صفر موسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پروژه‌های عمرانی و آموزشی اظهار کرد: ساختمان مدارس روستاهای تبرک سفلی، تلخدان و گزستان در بخش بازفت، آموزشگاه مدّرس چلگرد، مهدی‌آباد، علی‌آباد و شهر صمصامی در حال ساخت و بازسازی آموزشگاه روستای کارکُن و سه‌جو آماده افتتاح است.



وی تشریح کرد: کلنگ‌زنی آموزشگاه شش کلاسه در شهرک امام حسین (ع) شده است که امیدواریم همه مدارس شهرستان نوسازی و ایمن باشند.



موسایی افزود: با هدف نهضت توسعه عدالت هشت آموزشگاه‌ در مناطق مریدآباد، زرگ، صالح‌آباد، باجگیران، نازی، رباطک، بادام‌شیرین و ترکی علیا افتتاح شد.



مدیر آموزش وپرورش شهرستان کوهرنگ با اشاره به اهمیت ورزش در نظام تعلیم وتربیت گفت: کلنگ‌زنی چهار زمین چمن مصنوعی در روستاهای خویه، علی‌آباد دشت زری، شهرک میهه و میانرودان، ادامه ساخت سالن ورزشی روستای میهه، بهربرداری از دو زمین چمن مصنوعی در دهنو و دزک صمصامی از طرح های ورزشی آموزش وپرورش در شهرستان کوهرنگ است.