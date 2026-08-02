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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۶

ضرورت صیانت از اراضی ملی در مازندران

ضرورت صیانت از اراضی ملی در مازندران

ساری- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی ملی و ارتقای کیفیت خدمات به مردم، از برخورد قاطع با هرگونه ترک فعل مدیران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری جامخانه شامگاه شنبه در نشست مدیران منابع طبیعی شهرستان ها با اشاره به اهمیت همدلی و انسجام در مسیر خدمت‌رسانی، اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور، حفظ وحدت و تلاش مضاعف برای صیانت از منابع ملی، وظیفه‌ای همگانی است و همه کارکنان باید با تمام توان در این مسیر گام بردارند.

وی با تأکید بر توسعه مشارکت‌های مردمی در حفاظت از منابع طبیعی افزود: رؤسای ادارات شهرستان‌ها باید با استفاده از ظرفیت دهیاران و اجرای طرح «هر دهیار یک جنگلبان»، زمینه جذب همیاران طبیعت را فراهم کرده و برنامه‌های آموزشی و ترویجی را به‌ویژه در روستاهای حاشیه جنگل با جدیت دنبال کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری همچنین بر اجرای مستمر طرح پایش اراضی ملی در شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: نتایج این پایش‌ها باید در زمان مقرر به اداره‌کل ارسال شود تا تصمیم‌گیری‌های لازم با سرعت و دقت انجام گیرد.

باقری جامخانه، نظارت بر عملکرد ناظران و قرقبانان را از مسئولیت‌های مهم مدیران شهرستانی دانست و تصریح کرد: ارزیابی عملکرد نیروهای حفاظتی باید به‌صورت مستمر انجام شود تا از هرگونه ضعف در حفاظت از عرصه‌های ملی جلوگیری شود.

وی با هشدار نسبت به کم‌کاری مدیران خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه اغماضی در برابر ترک فعل، سهل‌انگاری یا ضعف مدیریتی وجود نخواهد داشت و در صورت مشاهده، برخورد قانونی و اداری با متخلفان انجام می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری در بخش دیگری از سخنان خود، بر تسریع در پاسخگویی به مکاتبات اداری، به‌ویژه نامه‌های دستگاه‌های نظارتی و بالادستی، تأکید کرد و گفت: رسیدگی به مطالبات مردم و تکریم ارباب رجوع باید در اولویت تمامی واحدها قرار گیرد تا شهروندان بدون سردرگمی خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

کد مطلب 6905725

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