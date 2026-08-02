ضرورت صیانت از اراضی ملی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری جامخانه شامگاه شنبه در نشست مدیران منابع طبیعی شهرستان ها با اشاره به اهمیت همدلی و انسجام در مسیر خدمت‌رسانی، اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور، حفظ وحدت و تلاش مضاعف برای صیانت از منابع ملی، وظیفه‌ای همگانی است و همه کارکنان باید با تمام توان در این مسیر گام بردارند.

وی با تأکید بر توسعه مشارکت‌های مردمی در حفاظت از منابع طبیعی افزود: رؤسای ادارات شهرستان‌ها باید با استفاده از ظرفیت دهیاران و اجرای طرح «هر دهیار یک جنگلبان»، زمینه جذب همیاران طبیعت را فراهم کرده و برنامه‌های آموزشی و ترویجی را به‌ویژه در روستاهای حاشیه جنگل با جدیت دنبال کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری همچنین بر اجرای مستمر طرح پایش اراضی ملی در شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: نتایج این پایش‌ها باید در زمان مقرر به اداره‌کل ارسال شود تا تصمیم‌گیری‌های لازم با سرعت و دقت انجام گیرد.

باقری جامخانه، نظارت بر عملکرد ناظران و قرقبانان را از مسئولیت‌های مهم مدیران شهرستانی دانست و تصریح کرد: ارزیابی عملکرد نیروهای حفاظتی باید به‌صورت مستمر انجام شود تا از هرگونه ضعف در حفاظت از عرصه‌های ملی جلوگیری شود.

وی با هشدار نسبت به کم‌کاری مدیران خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه اغماضی در برابر ترک فعل، سهل‌انگاری یا ضعف مدیریتی وجود نخواهد داشت و در صورت مشاهده، برخورد قانونی و اداری با متخلفان انجام می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری در بخش دیگری از سخنان خود، بر تسریع در پاسخگویی به مکاتبات اداری، به‌ویژه نامه‌های دستگاه‌های نظارتی و بالادستی، تأکید کرد و گفت: رسیدگی به مطالبات مردم و تکریم ارباب رجوع باید در اولویت تمامی واحدها قرار گیرد تا شهروندان بدون سردرگمی خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.