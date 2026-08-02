به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان میانه موفق شدند محل فعالیت یک خرده‌فروش مواد مخدر را در یکی از روستاهای شهرستان شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و در بازرسی از محل، ۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر را که به صورت بسته‌بندی‌های آماده عرضه و فروش نگهداری می‌شد، کشف و یک نفر متهم را در این رابطه دستگیر کردند.

سرهنگ رفیعی با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، تأکید کرد: پلیس با هرگونه فعالیت در زمینه تهیه، توزیع و فروش مواد مخدر با قاطعیت و بدون اغماض برخورد می‌کند.