حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دیروز بیش از ۲۰۴ هزار نفر زائر از مرز مهران تردد داشته اند.
وی عنوان کرد: در این مدت، ۴۷هزار و ۶۵۶ زائر از کشور خارج شده و ۱۵۷هزار و ۱۸۶ نفر زائر وارد کشور شدهاند.
ایلام - فرماندار مهران از تردد بیش از ۲۰۴ هزار زائر از مرز مهران طی شبانه روز گذشته خبر داد.
حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دیروز بیش از ۲۰۴ هزار نفر زائر از مرز مهران تردد داشته اند.
وی عنوان کرد: در این مدت، ۴۷هزار و ۶۵۶ زائر از کشور خارج شده و ۱۵۷هزار و ۱۸۶ نفر زائر وارد کشور شدهاند.
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