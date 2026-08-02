تردد بیش از ۲۰۴ هزار زائر از مرز مهران طی شبانه روز گذشته

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دیروز بیش از ۲۰۴ هزار نفر زائر از مرز مهران تردد داشته اند.

وی عنوان کرد: در این مدت، ۴۷هزار و ۶۵۶ زائر از کشور خارج شده و ۱۵۷هزار و ۱۸۶ نفر زائر وارد کشور شده‌اند.