به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، سخنگوی متا در بیانیه ای ایمیلی در این باره نوشت: ما ARI، شرکتی پیشرو در خط مقدم هوش روباتیک که برای اعطای قابلیت درک، پیش بینی و سازگاری با رفتار انسان ها در محیط های پیچیده و دینامیک به روبات ها طراحی شده را ادغام کردیم.

تیم ARI از جمله هم بنیانگذاران آن به تیم هوش مصنوعی متا یعنی بخش تحقیقات «سوپر اینتلیجنس لبز» می پیوندند. استارت آپ مذکور مدل های بنیادینی برای روبات های انسان نما می سازد تا کارهای فیزیکی مختلف مانند وظایفی در خانه را انجام دهند. «شیائولونگ وانگ» هم بنیانگذار این شرکت، یکی از محققان سابق در انویدیا بود. «لرل پینتو» دیگر هم بنیانگذار ARI قبلا در دانشگاه نیویورک مدرس و از هم بنیانگذاران استارت آپ «فائونا» بوده که روبات انسان نمایی به اندازه یک کودک ساخته شده است. آمازون ماه گذشته این استارت آپ را خریده است.

ARI در بلندپروازی های متا در حوزه روبات های انسان نما به متا کمک می کند. در بیانیه متا آمده است: این تیم به رهبری «لرل پینتو» و «شیائولونگ وانگ» کارشناسی عمیق در شیوه طراحی مدل ها و قابلیت های پیشرو ما برای کنترل روبات ها، خود آموزی برای کنترل کل بدن روبات های انسان نما را برای ما فراهم می کنند.