متا باید استارت آپ چینی تازه ادغام شده را پس بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که دولت این کشور آسیایی سختگیری بر سرمایه گذاری آمریکا در استارت آپ های داخلی در حوزه فناوری های پیشرو را بیشتر کرده است.

اقدام «کمیسیون ملی توسعه و اصلاح چین» (NDRC) نشان دهنده تعهد این دولت به جلوگیری از دستیابی شرکت های آمریکایی به نیروهای مستعد و مالکیت های معنوی هوش مصنوعی چینی درحالی است که آمریکا سعی دارد دسترسی شرکت های فناوری چینی به تراشه های پیشرفته آمریکایی را متوقف کند.

دفتر NDRC که امنیت سرمایه گذاری های خارجی را بررسی می کند، اعلام کرد سرمایه گذاری در مانوس را در راستای پیروی از قوانین منع می کند و از طرفین معامله می خواهد کناره گیری کنند.

البته در بیانیه این سازمان به متا یا سرمایه گذار خارجی دیگر در مانوس اشاره نشده است.

این اقدام ناگهانی چند هفته قبل از اجلاس میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ همتای چینی او در میانه ماه می انجام شده است. وزارت بازرگانی چین در ژانویه ۲۰۲۶ میلادی تحقیقاتی درباره فروش استارت آپ را آغاز کرد.

به گفته سه منبع آگاه سرمایه گذاران مانوس پس از ادغام آن در متا از شرکت کناره گیری کردند. چین پس از تکمیل معامله میان شرکت ها به ندرت قرارداد را لغو می کند و این اقدام نشان دهنده افزایش سخت گیری های رگولاتوری درمیانه رقابت فناوری میان این کشور و آمریکا است.