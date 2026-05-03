متا در ایالت نیومکزیکو به دادگاه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانبرا تایمز، این شرکت هشدار داده اگر اقدامات مذکور بر شرکت تحمیل شوند، احتمالا از این ایالت خارج می شود.

این دادگاه مربوط به شکایتی است که «رائول تورز» دادستان کل نیومکزیکو این شرکت را متهم به طراحی پلتفرم هایش به شیوه ای کرد که کاربران جوان را معتاد کند و نتوانست از کودکان در مقابل سواستفاده جنسی محافظت کند.

محور دادگاه آن است که آیا پلتفرم های متا براساس قانون ایالتی اذهان عمومی را تشویش می کنند یا خیر. تعیین این امر به قاضی امکان می دهد اقدامات وسیع تری برای کاهش آسیب به افراد زیر سن قانونی اعمال کند.

این فرایندها دومین مرحله از پرونده است. هیئت منصفه در ماه مارس اعلام کرد متا قانون حمایت از مصرف کننده نیومکزیکو را با سوءتعبیر از ایمنی فیس بوک و اینستاگرام برای کاربران جوان نقض کرده و غرامتی ۳۷۵ میلیون دلاری برای شرکت وضع کرد.

اکنون پیش بینی می شود دفتر تورز خواستار چند میلیارد دلار غرامت و تغییراتی الزامی برای کاربران پلتفرم های متا در این ایالت شود. طبق اسناد دادگاه چنین اقداماتی شامل احراز سن کاربران، بازطراحی الگوریتم ها برای ترویج محتوای با کیفیت برای افراد زیر سن قانونی و غیرفعال کردن ویژگی هایی مانند پخش خودکار محتوا و اسکرول کردن بی نهایت برای کاربران کم سن تر می شود.

متا اعلام کرد هم اکنون گام های متعددی برای برطرف کردن نگرانی ها و حفاظت از کاربران جوان برداشته است. در اسناد دادگاه اخیر شرکت بحث کرده بود که بسیاری از تغییرات پیشنهادی قابلیت اجرایی ندارند و هشدار داده بود اجبار به اعمال آنها به توقف فعالیت شرکت در نیومکزیکو منجر می شود.