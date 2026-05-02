شهادت خطیب شیعه حرم حضرت زینب(س) در انفجار زینبیه

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع امنیتی به خبرگزاری سانا سوریه گفت که وزارت کشور دولت موقت دمشق در حال پیگیری دقیق انفجاری است که در منطقه «سیده زینب» در ریف دمشق رخ داده است.

این خبرگزاری توضیح داد که طبق گزارش‌های اولیه، این انفجار ناشی از پرتاب بمب توسط فردی به سمت یک وسیله نقلیه غیرنظامی بوده که منجر به زخمی‌شدن یک غیرنظامی شده است.این وزارتخانه افزود که نیروهای امنیتی منطقه را برای انجام تحقیقات محاصره کرده‌اند.

در حالی که برخی گزارش‌های اولیه از زخمی‌شدن سیدفرحان حسن المنصور در انفجار امروز منطقه سیده زینب(س) دمشق حکایت می‌کرد، برخی منابع از شهادت این عالم شیعی خبر دادند.

منابع سوری گزارش دادند که سید فرحان حسن المنصور، عضو هیئت علمای شیعه سوریه و خطیب حرم سیده زینب به دلیل جراحات وارده در این حمله به شهادت رسید.

این روحانی شیعه امروز در حمله تروریستی در منطقه سیده زینب هدف بمب دستی افراد ناشناس قرار گرفت و به شهادت رسید.