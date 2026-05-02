پیش بینی باد شدید در البرز در پی نا پایداری جوی

به گزارش خبرگزاری مهر، جابر خوشگرد رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج، با اشاره به پیش‌بینی وزش باد شدید توصیه‌های ایمنی مهمی را به شهروندان اعلام کرد. وی از مردم خواست تا از حضور در فضاهای باز، به‌ویژه در نزدیکی ساختمان‌های نیمه‌کاره تیرهای برق و درختان کهنسال خودداری کنند.

خوشگرد همچنین بر ضرورت مهار کردن اشیای سبک در تراس‌ها و پشت‌بام‌ها تأکید کرد و گفت: گلدان‌ها وسایل تزئینی و تجهیزاتی مانند کولر، آنتن و داربست‌ها باید به دقت بررسی و محکم شوند تا از سقوط احتمالی آن‌ها جلوگیری شود.

رانندگان نیز توصیه شده‌اند در زمان وزش باد شدید، خودروهای خود را در مکانی امن و دور از تابلوهای تبلیغاتی و درختان پارک کنند. ساکنان ساختمان‌های بلند نیز باید در نقاط امن، دور از پنجره‌ها پناه گرفته و تمام درها و پنجره‌های خارجی را بسته نگه دارند.

رئیس آتش‌نشانی کرج همچنین روشن کردن آتش در فضای باز را در این مدت ممنوع اعلام کرد و هشدار داد که وزش باد می‌تواند یک جرقه کوچک را به آتش‌سوزی بزرگ تبدیل کند. شهروندان باید از نزدیک شدن به کابل‌های برق آسیب‌دیده یا افتاده بر زمین جداً خودداری کنند.