۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

دستگیری ۲۲ سارق در همدان؛ ۱۸ فقره سرقت کشف شد

همدان-فرمانده انتظامی شهرستان همدان از دستگیری ۲۲ سارق و کشف ۱۸ فقره انواع سرقت در ۷۲ساعت‌گذشته در شهرستان همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی نژاد از دستگیری ۲۲ سارق و کشف ۱۸ فقره انواع سرقت در ۷۲ساعت‌گذشته در شهرستان همدان خبر داد و اظهار کرد: پلیس همدان در ۷۲ ساعت گذشته طرح‌ مبارزه با جرائم سرقت را با استفاده از امکانات قانونی جرایم اجرایی کرد .

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح موفق پلیس همدان، تعداد ۲۲ سارق از سوی ماموران شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر و به یگان انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان بیان کرد: متهمان دستگیر شده در تحقیقات فنی پلیس در مجموع به ۱۸ فقره سرقت از جمله سرقت اماکن خصوص و معابر، محتویات‌داخل خودرو، کابل برق و....اعتراف کردند.

وی در پایان این خبر با اشاره به اینکه متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک به‌ پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

