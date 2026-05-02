انتقاد وزیر بهداشت از مصرف بی رویه سرُم در کشور

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، نشست مشترک جمعی از انجمن های علمی گروه پزشکی با وزیر بهداشت و مدیران وزارت بهداشت با محوریت بررسی راهکارهای مصرف منطقی دارو در کشور برگزار شد.

محمدرضا ظفرقندی، با اشاره به حملات ناجوانمردانه دشمنان به صنایع دارویی و پتروشیمی، اظهار داشت: محصولات صنایع پتروشیمی در تولید دارو مورد استفاده قرار می گیرد و از سوی دیگر، رشد منابع بیمه ای در بودجه برای پوشش بخش دارو و تجهیزات پزشکی کافی نیست بنابراین باید نسبت به مصرف منطقی دارو در کشور اهتمام ویژه داشته باشیم.

وی از مصرف بی رویه و خارج از عرف سرم در کشور خبر داد و گفت: مصرف سرُم در کشور از ۱۳ میلیون در ماه به ۲۳ میلیون افزایش یافته در حالیکه سرم، اصولا باید در بیمارستان و بر اساس نیاز بیماران مصرف شود اما برای هر بیماری و سرماخوردگی و در هر مرکزی حتی بدون توصیه های علمی، تزریق می شود.

وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم نظارت بیشتر بیمه ها بر مصرف سرم، یادآور شد: کشور در حال حاضر با مشکلاتی روبرو است و باید در حوزه دارو با فرهنگسازی مناسب، تجویز و مصرف منطقی دارو مورد توجه جامعه پزشکی، بیماران و مردم قرار گیرد.

ظفرقندی به ایثارگری و فداکاری های کادر سلامت در خدمت رسانی به مردم و مجروحان جنگ های دوم و سوم تحمیلی اشاره و خاطرنشان کرد: حوزه سلامت یکی از بخش هایی بود که بهترین خدمات را به مردم ارائه کرد و این موضوع را همه مدیران و مسئولان کشور و همچنین مردم و حتی مجروحانی که از آنها عیادت می کردیم، تایید می کنند.

وی ادامه داد: خوشبختانه رسیدگی به وضعیت مجروحان توسط کادر سلامت در جنگ تحمیلی سوم به بهترین نحو انجام شد. نمونه های آن را هم همه دیدند از جمله پرستار بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) که نمی دانست لحظه ای بعد خودش شامل بمباران می شود یا خیر اما با رشادت، سه نوزاد بستری را نجات داد و یا پزشکی که با وجود دو فرزند کوچک از جمله یک نوزاد شیرخوار، در جزیره خارک زیر بمباران، خدمات ارائه می کرد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه نظام سلامت در بحران های اخیر کشور سربلند بوده است، افزود: همکاران ما در صحنه های امداد و خدمات رسانی بهداشتی و درمانی، حضور و مشارکت موثر داشتند. با جلسات و مکاتباتی که با دولت و مجلس داشته ایم به دنبال بازنگری در منابع نظام سلامت باتوجه به شرایط جنگی کشور هستیم.

ظفرقندی افزود: در کشورهای آسیایی و اروپایی که حتی درگیر جنگ هم نبوده اند به دلیل تغییر نرخ و دسترسی به حامل های انرژی و بخش حمل و نقل، قیمت دارو بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است و راهکارهای ما برای عبور از شرایط کنونی، مصرف منطقی دارو و افزایش پوشش بیمه است.

در این نشست علاوه بر ارائه گزارش هایی از وضعیت تامین و مصرف دارو در کشور، راهکارهای عملی و اجرایی توسط روسای انجمن های علمی پزشکی در زمینه راهنماهای بالینی، نظارت های بیمه بر اساس راهنمایی انجمن های علمی و تقویت آموزش ها در زمینه تجویز منطقی دارو ارائه و مقرر شد جلسات تخصصی انجمن های علمی گروه پزشکی با معاونت درمان و سازمان غذا و دارو، برگزار شود.