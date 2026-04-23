به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در دیدار رئیس کل و معاونان سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه شرایط فعلی در تاریخ کشور کم سابقه یا حتی بی‌سابقه است، اظهار کرد: کادر سلامت در این مدت بسیار خوب عمل کرد و مورد تمجید فراوان قرار گرفت. البته همه کشور پای کار ایستادند و بیشتر از همه، مردم پای کار بودند.

وزیر بهداشت با اشاره به وظیفه های حرفه ای و اجتماعی جامعه پزشکی، یادآور شد: همه شواهد و نشانه‌ها آشکار می‌کند که جامعه پزشکی در این مدت به وظیفه اجتماعی خود هم بسیار خوب عمل کرده‌ است.

ظفرقندی خواستار همکاری و همراهی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و سایر سازمان‌ها و نهادها برای مستندسازی شجاعت، ایثار، فداکاری و زحمات تیم ملی سلامت در این ایام در راستای هویت‌بخشی و الگوسازی برای جوانان شد.

وی با اشاره به مواردی همچون حضور داوطلبانه متخصص بیهوشی خانم در جزیره خارک جهت ارائه خدمت، یا حضور داوطلبانه همکار خانمی که کودک شیرخوار خود را ترک کرد تا به محل خدمت خود در جزیره ابوموسی برود و یا صحنه‌ی معروف پرستار بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص) که نوزادان را در زمان حمله در آغوش می‌گیرد تا در پناه باشند، گفت: این موارد در طی روزهای جنگ رمضان به کرات اتفاق افتاده و باید مستندسازی شوند.

وزیر بهداشت تاکید کرد: با توجه به مشکلات کشور به خصوص موضوع تحریم‌ها و هزینه‌های جنگ تحمیلی، همه ما باید تمام تلاش خود را به کار گیریم تا از مردم مواظبت کنیم و نگذاریم فشار زیادی به مردم وارد شود.

وی به افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی اشاره و عنوان کرد: در این زمینه نیازمند همکاری جامعه پزشکی و کادر سلامت هستیم؛ برای مثال بزرگ‌ترین هزینه های ما در بحث دارو، مربوط به سرم است که بخش زیادی از تجویز سرم‌ها در درمانگاه هاست که در اکثر موارد توجیه علمی ندارد بنابراین باید مصرف منطقی سرم، داروها و تجهیزات پزشکی به‌صورت یک فرهنگ فراگیر شود.

وزیر بهداشت همچنین تاکید کرد که موارد و مشکلات مطرح‌شده ازسوی سازمان را پیگیری خواهد کرد.

در ابتدای جلسه محمد رئیس‌زاده رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی از زحمات وزیر و معاونان وزارت‌ بهداشت، روسای دانشگاه‌ها و اعضای تیم ملی سلامت در ایام جنگ سوم تحمیلی تقدیر و عملکرد حوزه سلامت در این مقطع را همچون بحران‌های گذشته درخشان ارزیابی کرد.

وی با تقدیر از همراهی وزیر بهداشت در ابلاغ به‌موقع تعرفه‌های خدمات درمانی تغییرات رخ داده و میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال جدید را موجب رضایت همکاران دانست و سپس گزارشی از عملکرد سازمان نظام‌پزشکی در ایام جنگ تحمیلی سوم ارائه داد.