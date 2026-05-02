روحانیت در کنار مردم و نیروهای مسلح است؛ اعزام ۱۰ روحانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام صدالله اسماعیلزاده ظهر شنبه در حاشیه اعزام روحانیان به مناطق آسیب دیده ناشی از جنگ با تأکید بر اهمیت حضور روحانیت در جبهههای مختلف انقلاب اسلامی از اعزام ۱۰ نفر از روحانیون جهادی به مناطق عملیاتی جبهه رمضان خبر داد.
وی گفت: در شرایط حساس کنونی، دفاع از خاک و امنیت کشور در اولویت است و روحانیت همچنان در کنار مردم و نیروهای مسلح ایستاده است. هر آنچه در توان داریم، اعم از نیروی انسانی، ظرفیتهای فرهنگی و توان جهادی، برای حمایت از جبهه حق بهکار خواهیم گرفت.
وی گفت: این اعزام در قالب پویش ملی جانفدا صورت گرفته است و هدف آن تقویت روحیه ایثار، مسئولیتپذیری و آمادگی برای خدمت در شرایط ویژه است.
وی ادامه داد: روحانیون اعزامی علاوه بر مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی، در حوزههای کمکرسانی به مردم مناطق درگیر، پشتیبانی از نیروهای مستقر در ایست و بازرسیها و تقویت روحیه معنوی نیز نقشآفرینی خواهند کرد.
حجتالاسلام اسماعیلزاده اضافه کرد: این اقدام در راستای ضرورت حضور همهجانبه اقشار مختلف مردم در میدان خدمت و تقویت جبهه پشتیبانی مردمی صورت گرفته است. این حرکت نمادی از پیوند عمیق میان حوزههای علمیه و بدنه مردمی در شرایط حساس کشور به شمار میآید.
