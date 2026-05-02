به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه نمایش، فیلمهای «شنا در زمستان»، «آوار»، «جادههای سرد»، «دبیرستان»، «عبور از غبار»، «ای ایران» و «رابطه» از شنبه ۱۲ اردیبهشت تا جمعه ۱۸ اردیبهشت ساعت ۲۱ روی آنتن می رود.
فیلم «شنا در زمستان» به کارگردانی محمد کاسبی شنبه ۱۲ اردیبهشت پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: علی از معلمان آموزش و پرورش برای درس دادن به یکی از مدارس محروم کشور منتقل می شود. او با دیدن وضع مالی مردم و جهل و فقر حاکم بر آن ها تلاش میکند به کمک مردم و شاگردانش بیاید و ... .
بازیگرانی چون مجید مجیدی، یحیی دیوانی، مسعود رحمانی، داوود قنبری، امیر کوتآبادی، هاشم مستانی و کامبیز رضایی در این فیلم به ایفای نقش و بازیگری پرداختهاند.
فیلم سینمایی «آوار» به کارگردانی سیروس الوند یکشنبه ۱۳ اردیبهشت پخش میشود.
«آوار» داستان پیرمردی است که سال های آخر عمر را سپری میکند و تصمیم دارد تا میراث خود را بین فرزندانش تقسیم کند ولی پس از مرگ وی اتفاق عجیبی میافتد.
در این سینمایی جمشید مشایخی، هادی اسلامی، فرامرز قریبیان، مجید مظفری و محبوبه بیات نقشآفرینی کردهاند.
فیلم «جادههای سرد» به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی دوشنبه ۱۴ اردیبهشت روانه آنتن میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است که در فصل زمستان جوانی به نام اسماعیل ناچار می شود برای تهیه داروی پدر بیمارش به شهر برود. معلم روستا و جوانی به نام رحمان نیز با او همراه می شوند و ... .
علی نصیریان، حمید جبلی، مجید نصیری، فرزانه نشاطخواه، معصومه تقیپور و رامتین دانش در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم «دبیرستان» به کارگردانی اکبر صادقی سهشنبه ۱۴ اردیبهشت پخش میشود.
بازیگرانی مثل بیژن امکانیان، افسانه بایگان، صادق هاتفی، آزیتا لاچینی، حمید طالقانی، سعید میرباقری، محمد صراف در آن نقشآفرینی کردهاند.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: که علی ناصری دبیر زیستشناسی که به تازگی اعتیادش را ترک کرده است پس از سه سال به زادگاهش برمیگردد و به دلیل سابقه خوب پدرش به کار در دبیرستان مشغول میشود و … .
فیلم «عبور از غبار» به کارگردانی پوران درخشنده چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت پخش میشود.
داستان این فیلم درباره معلمی است که با همسر و فرزندش در یکی از روستاهای حومه تهران زندگی میکند. او به سختی موفق می شود خانه ای بسازد اما به زودی متوجه می شود که همسرش از بیماری کلیه رنج می برد و درشرف مرگ است.
خسرو شکیبایی، مهناز افضلی، افسر اسدی، هرمز هدایت، بهرام شاه محمدلو و حسین خانی بیک در این فیلم نقش آفرینی کردهاند.
فیلم «ای ایران» به کارگردانی ناصر تقوایی پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سرگروهبان مکوندی به فرماندهی ژاندارمری در یک دهکده منصوب می شود. او که مرد سختگیر و منضبطی است تلاش می کند به اوضاع پاسگاه سر و سامان دهد ولی ... .
اکبر عبدی، ثریا حکمت، مهران محمدی، حسین سرشار و غلامحسین نقشینه در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم «رابطه» به کارگردانی پوران درخشنده جمعه ۱۸ اردیبهشت پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ناصر، نوجوانی است کر و لال که قادر به ایجاد رابطه با اطرافیان خود نیست. پدر و خواهرش به او توجهی ندارند. وقتی معلمش او را در مدل رابطه با اطرافیان مقصر میداند به خود میآید. سرانجام...
پرویز پورحسینی، خسرو شکیبایی، پوراندخت مهیمن، منیژه آقایی، شهرام شمس، علیرضا رضاییان، مهری ودادیان، سامی تحصنی، حسین محب اهری در این فیلم نقش آفرینی کردهاند.
