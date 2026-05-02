  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰

«دروغِ آمریکایی» در قالب نمایش پنج فیلم در خانه هنرمندان ایران

«دروغِ آمریکایی» در قالب نمایش پنج فیلم در خانه هنرمندان ایران

 نمایش آثار برگزیده‌ای با مضامین ضد جنگ و با عنوان «دروغِ آمریکایی» در سینماتک خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سلسله برنامه‌ای که طی هفته جاری در سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود، پنج فیلم‌ با مضمون ضد جنگ و نقد درونی جامعه آمریکایی برای علاقمندان به نمایش در می‌آید.

فیلم‌های «تک‌تیرانداز آمریکایی» ساخته کلینت ایست وود (۲۰۱۴)، «کجا می‌روی آیدا؟» ساخته یاسمیلا ژبانیچ (۲۰۲۰)، «جنگ داخلی» ساخته الکس گارلند (۲۰۲۴)، «گزارش» ساخته اسکات زد برنس (۲۰۱۹) و «اسرار رسمی» ساخته گاوین هود (۲۰۱۹) روی پرده می‌روند.

نمایش آثار برگزیده بسته «دروغِ آمریکایی» از ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز و تا جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران ادامه دارد.

کد مطلب 6817847

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

