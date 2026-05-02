کشف پرندگان وحشی و مار در بازار پرندگان تهران

به گزارش خبرنگار مهر،فرهاد زندی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از کشف و ضبط چندین گونه از جانوران و پرندگان تحت حمایت در بازرسی از بازار پرندگان خلیج فارس در جنوب تهران خبر داد.

به گفته آقای زندی، این عملیات با هدف مقابله با قاچاق و محدود کردن فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه تجارت گونه‌های وحشی انجام شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران جزئیات این بازرسی را چنین تشریح کرد: مأموران در جریان پایش از بازار، موفق به شناسایی و ضبط دو قطعه کبک وحشی، ۳۰۰ عدد جوجه زاغ گردن بور، یک حلقه مار و دو عدد لاک‌پشت از میان متخلفان شدند.

او تأکید کرد که این گونه بازرسی‌ها در راستای حفاظت از تنوع زیستی و جلوگیری از آسیب به زیست‌بوم منطقه با جدیت ادامه خواهد داشت.