  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

توماس فریدمن: ترامپ در جنگ ایران هیچ برگ برنده ای ندارد

یک نویسنده مشهور آمریکایی در مقاله ای نوشت که جنگ ایران نشان داد که ترامپ از ماهیت جنگ نامتقارن و درگیری های مدرن هیچ اطلاعی ندارد ودر این جنگ هیچ برگ برنده ای  در اختیار ندارد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، توماس فریدمن نویسنده مشهور آمریکایی در مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز نوشت که جنگ ایران و آمریکا، نقص عمیقی را در درک دولت دونالد ترامپ از ماهیت درگیری‌های مدرن و تحولات ژئوپلیتیکی ناشی از «جنگ‌های نامتقارن» آشکار می‌کند.

فریدمن در مقاله‌ای در نیویورک تایمز، اظهار داشت که رئیس‌جمهور آمریکا برگ‌های برنده ای را که فکر می‌کند، در اختیار ندارد. در این شرایط تهران به توانایی خود در مقاومت اقتصادی و استفاده از کارت تنگه هرمز برای اعمال فشار از طریق افزایش قیمت جهانی انرژی ادامه می دهد. این وضعیت، رویارویی اراده‌ها نام دارد و هر طرفی که جریان مقابل را مجبور به عقب‌نشینی کند، برنده می شود.

نویسنده نمونه‌های متعددی از ماهیت جنگ نامتقارن و بازتعریف موازنه قدرت در جهان از جمله استفاده اوکراین از پهپادهای ارزان‌قیمت برای حمله به اهداف استراتژیک در داخل روسیه، و استفاده ایران از پهپادهای شاهد برای حمله به زیرساخت‌های دیجیتال در خلیج فارس را بیان کرده و گفت که این تحولات نشان‌دهنده گذار به عصری است که در آن قدرت‌های کوچک یا گروه‌های با منابع محدود می‌توانند با استفاده از ابزارهای دیجیتال هدفمند، تأثیر قابل توجهی ایجاد کنند، که شکاف سنتی در قدرت نظامی را کاهش می‌دهد.

کد مطلب 6817704

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها