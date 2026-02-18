۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

فریدمن: نتانیاهو باز هم ترامپ و یهودیان آمریکا را فریب ‌داد

نیویورک تایمز نوشت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر با بزرگنمایی خطر ایران، دونالد ترامپ و یهودیان آمریکا را فریب می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، توماس فریدمن نویسنده کهنه ‌کار آمریکایی در مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز نوشت که کابینه افراطی رژیم صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو، هم دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و هم یهودیان آمریکا را با بزرگنمایی خطر ایران فریب می‌دهد و آن ها را در مسیری قرار می دهد که عملاً منافع آمریکا و امنیت یهودیان در سراسر جهان را تهدید می‌کند.

فریدمن خواستار توقف این روند شده و تأکید ‌کرد که نتانیاهو تلاش دارد واشنگتن را بر تهدید هسته‌ای و موشکی ایران متمرکز نگه ‌دارد، در حالی که هدف نتانیاهو، منحرف کردن افکار عمومی از تحولات کرانه باختری و غزه است.

وی با استناد به اظهارات ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی که اقدام نتانیاهو را «تلاشی خشونت‌آمیز و جنایتکارانه» برای پاکسازی قومی کرانه باختری و الحاق آن به اراضی اشغالی نامیده بود، افزود که تسریع الحاق در کرانه باختری و تلاش برای بقای دائمی در غزه یک ماجراجویی بی‌پروا و یک خودکشی اجتماعی است و اسرائیل را به یک رژیم آپارتاید تبدیل خواهد کرد.

نویسنده هشدار ‌داد که پیامدهای این امر تنها به سرزمین های اشغالی محدود نخواهد شد، بلکه آمریکا را نیز در بر خواهد گرفت. وی در این رابطه به نظرسنجی‌هایی اشاره کرد که نشان‌دهنده کاهش حمایت از رژیم صهیونیستی در میان جوانان جمهوری‌خواه و دموکرات است.

به عقیده فریدمن، مشکل رژیم صهیونیستی تنها به سیاست خارجی محدود نمی‌شود، بلکه به داخل نیز گسترش می‌یابد. نتانیاهو در سرزمین های اشغالی متهم به تلاش برای تضعیف قوه قضائیه و تضعیف استقلال نهادها و مانع‌تراشی در تحقیقات و رویه‌هایی مبتنی بر حاکمیت قانون است و این روند یک «تهدید داخلی» برای دموکراسی اسرائیل است که برای تل آویو خطرناک‌تر از ایران است.

کد خبر 6752767

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
    • NP FR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      تحلیل فریدمن در این خبر هم بر پایه تجربه تاریخی و هم بر شناخت دقیق از روندهای سیاسی اسرائیل و آمریکا نوشته شده است. چالش اصلی سوء‌استفاده سیاسی از تهدید ایران: نتانیاهو با بزرگنمایی خطر ایران تلاش می‌کند افکار عمومی داخلی و حمایت خارجی را برای پوشاندن بحران‌های داخلی اسرائیل حفظ کند. این تاکتیک موجب می‌شود سیاست خارجی آمریکا در منطقه به‌جای واقع‌گرایی، بر اساس فریب و جهت‌دهی تل‌آویو شکل بگیرد.
    • NP FR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      تشدید بحران انسانی و سیاسی در فلسطین: تمرکز افراطی دولت فعلی اسرائیل بر الحاق کرانه باختری و حضور دائمی در غزه، نه‌تنها نقض حقوق بین‌الملل است بلکه موجب گسترش چرخه‌ی خشونت و بی‌ثباتی در کل منطقه می‌شود. شکاف سیاسی در داخل اسرائیل و آمریکا: سیاست‌های نتانیاهو سبب شده بخش زیادی از جامعه اسرائیل و حتی یهودیان آمریکا از او فاصله بگیرند، که در بلندمدت پایه مشروعیت رژیم را متزلزل می‌کند.
    • NP FR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      راهکارهای اصلی و پایداربازگشت به واقع‌گرایی و دیپلماسی منطقه‌ای: آمریکا و متحدانش باید سیاست‌های خود را از نفوذ شخصی نتانیاهو جدا کرده و بر فرآیند صلح، نه تقابل مداوم، تمرکز کنند. افزایش نظارت داخلی و پاسخ‌گویی در اسرائیل: تقویت نهادهای قضایی و رسانه‌های مستقل می‌تواند از تمرکز قدرت جلوگیری و فساد سیاسی را مهار کند. گسترش گفت‌وگو و میانجی‌گری منطقه‌ای: کشورهای منطقه باید ابتکار عمل را برای کاهش تنش‌ها در دست بگیرند تا از تبدیل بحران داخلی اسرائیل به تهدید بین‌المللی جلوگیری شود.
    • NP FR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      توجه جهانی به مسئله حقوق بشر: جامعه جهانی باید با معیارهای یکسان، نقض‌های حقوق بشری در کرانه باختری و غزه را محکوم و از گفت‌وگوهای بین‌المللی برای پایان اشغال حمایت کند.اساساً همان‌طور که فریدمن اشاره می‌کند، خطر اصلی برای اسرائیل نه از بیرون، بلکه از درون و سیاست‌های افراطی داخلی سرچشمه می‌گیرد. تقویت عقلانیت سیاسی و مسئولیت‌پذیری بین‌المللی تنها راه مهار این چرخه است.

