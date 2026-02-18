فریدمن: نتانیاهو باز هم ترامپ و یهودیان آمریکا را فریب ‌داد

به گزارش خبرگزاری مهر، توماس فریدمن نویسنده کهنه کار آمریکایی در مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز نوشت که کابینه افراطی رژیم صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو، هم دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا و هم یهودیان آمریکا را با بزرگنمایی خطر ایران فریب میدهد و آن ها را در مسیری قرار می دهد که عملاً منافع آمریکا و امنیت یهودیان در سراسر جهان را تهدید میکند.
فریدمن خواستار توقف این روند شده و تأکید کرد که نتانیاهو تلاش دارد واشنگتن را بر تهدید هستهای و موشکی ایران متمرکز نگه دارد، در حالی که هدف نتانیاهو، منحرف کردن افکار عمومی از تحولات کرانه باختری و غزه است.
وی با استناد به اظهارات ایهود اولمرت، نخستوزیر سابق رژیم صهیونیستی که اقدام نتانیاهو را «تلاشی خشونتآمیز و جنایتکارانه» برای پاکسازی قومی کرانه باختری و الحاق آن به اراضی اشغالی نامیده بود، افزود که تسریع الحاق در کرانه باختری و تلاش برای بقای دائمی در غزه یک ماجراجویی بیپروا و یک خودکشی اجتماعی است و اسرائیل را به یک رژیم آپارتاید تبدیل خواهد کرد.
نویسنده هشدار داد که پیامدهای این امر تنها به سرزمین های اشغالی محدود نخواهد شد، بلکه آمریکا را نیز در بر خواهد گرفت. وی در این رابطه به نظرسنجیهایی اشاره کرد که نشاندهنده کاهش حمایت از رژیم صهیونیستی در میان جوانان جمهوریخواه و دموکرات است.
به عقیده فریدمن، مشکل رژیم صهیونیستی تنها به سیاست خارجی محدود نمیشود، بلکه به داخل نیز گسترش مییابد. نتانیاهو در سرزمین های اشغالی متهم به تلاش برای تضعیف قوه قضائیه و تضعیف استقلال نهادها و مانعتراشی در تحقیقات و رویههایی مبتنی بر حاکمیت قانون است و این روند یک «تهدید داخلی» برای دموکراسی اسرائیل است که برای تل آویو خطرناکتر از ایران است.
