الشروق: ترامپ چهره زشت آمریکا را آشکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشروق مصر با انتشار مقاله ای به قلم محمد سعد عبدالحافظ نوشت: کمتر از دو روز پس از تهدید به بازگرداندن ایرانیان به «عصر حجر» در صورت تسلیم نشدن در برابر خواسته‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، شاهد گزارش‌های پی در پی مبنی بر سرنگونی دو جنگنده آمریکایی F-۱۵ و A-۱۰ توسط پدافند هوایی ایران و آسیب رساندن به یک هلیکوپتر بلک هاوک بودیم، مساله ای که منجر به غافلگیری ترامپ شد. ترامپ با وجود اینکه متوجه شد ضربه دردناکی خورده است، سعی کرد مردم را متقاعد کند که متزلزل نشده و با عجله ادعا کرد که این خسارات بر مذاکرات تأثیری نخواهد گذاشت که ایران آن را رد کرد.

در این گزارش آمده است: ترامپ در میان تهدید «درهم کوبیدن» و صحبت از «مذاکره»، نیات واقعی خود را پنهان نکرد. او آشکارا تمایل خود را برای «تصرف نفت ایران برای جمع‌آوری ثروت هنگفت» ابراز کرد، اعترافی آشکار مبنی بر اینکه تجاوز علیه ایران با هدف غارت منابع نفتی آن انجام می‌شود و در نتیجه موقعیت کشورش را در جنگ انرژی که پس از تصرف نفت ونزوئلا علیه چین در حال انجام است، تقویت می‌کند. برخلاف اسلاف خود که تجاوز خود علیه دیگران را با «دموکراتیزه کردن و دفاع از حقوق بشر» توجیه می‌کردند، ترامپ با درجه‌ای چشمگیر از ابتذال صحبت می‌کند و چهره زشت سیاست خارجی کشورش را آشکار می‌کند، سیاستی که با ملاحظات قدرت اداره می‌شود و توسط شبکه‌های پیچیده‌ای شامل دولت پنهان، مجتمع نظامی-صنعتی، شرکت‌های فناوری و گروه‌های لابی‌گری مدیریت می‌شود.

الشروق نوشت: ترامپ به اظهارات متناقض در مورد تضعیف قابلیت‌های نظامی ایران بسنده نمی‌کند؛ او پا را فراتر می‌گذارد و آشکارا جنایات جنگی را اعلام می‌کند و تهدید به هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی، از نیروگاه‌ها و آب‌ شیرین‌کن‌ها گرفته تا پل‌ها، می‌کند. وقتی یکی از تهدیدهای خود را عملی کرد و پل کرج را بمباران کرد، به آن افتخار کرد و تصاویری از تخریب را در تروث سوشال منتشر کرد و نوشت: «مشکلات بیشتری در راه است.»

این رسانه مصری به نقل از توماس فریدمن، نویسنده آمریکایی، ترامپ را مردی «عجول و بی‌ثبات» توصیف کرد و او را به «کودکی که در اتاق گاز با کبریت بازی می‌کند» تشبیه کرد.