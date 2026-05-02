نمایشگاه کتاب ساوه با ۲۰۰۰ عنوان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر،احمد جوانمرد ظهر شنبه در آیین افتتاح نمایشگاه کتاب در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه اظهار کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی هستیم، چرا که کتاب نقش مهمی در افزایش سطح آگاهی، ارتقای دانش عمومی و تقویت بنیان‌های فرهنگی جامعه دارد.

وی افزود: در این نمایشگاه بیش از۲ هزار عنوان کتاب در۲۰ هزار جلد در موضوعات ادبیات،مذهبی،تاریخی، روانشناسی،رمان،دفاع مقدس، کودک ونوجوان

با تخفیف ۲۰ الی ۵۰ درصد در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است تا امکان دسترسی اقشار مختلف جامعه به منابع مطالعاتی فراهم شود.

وی ادامه داد: در شرایطی که دشمنان با روش‌ها و ابزارهای مختلف تلاش می‌کنند فرهنگ اسلامی و ارزش‌های اصیل جامعه را تضعیف کنند، کتاب و مطالعه می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارها برای آگاهی‌بخشی و مقابله با این جریان‌ها باشد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه همچنین تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه، تسهیل دسترسی مردم به کتاب و ایجاد انگیزه برای مطالعه در میان نوجوانان و جوانان است.

جوانمرد گفت: تمام ظرفیت‌ها بکار گرفته شده با تنوع موضوعی کتاب‌ها و ارائه تخفیف‌های مناسب، خانواده‌ها بتوانند کتاب‌های مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.

وی افزود: بی‌تردید گسترش فرهنگ مطالعه و توجه به کتاب، نقش مهمی در ارتقای سطح فرهنگی جامعه دارد و می‌تواند به شکل‌گیری جامعه‌ای آگاه، پویا و فرهنگی کمک کند.

جوانمرد با دعوت از علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه گفت: امید است برگزاری چنین برنامه‌هایی بتواند گامی مؤثر در جهت تقویت فرهنگ مطالعه و انس بیشتر مردم، به‌ویژه نسل جوان، با کتاب باشد.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه به مدت ۲۰ روز دایر است، افزود: علاقه‌مندان می‌توانند در طول برگزاری نمایشگاه با مراجعه به محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه، از بخش‌های مختلف آن بازدید کرده و کتاب‌های مورد نیاز خود را تهیه کنند.