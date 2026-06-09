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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۹

برگزاری نخستین همایش استانی نوحه‌سرایی و سبک‌سازی در ساوه هدفگذاری شد

برگزاری نخستین همایش استانی نوحه‌سرایی و سبک‌سازی در ساوه هدفگذاری شد

ساوه- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه گفت:در راستای صیانت از میراث غنی عزاداری و کشف استعدادهای نوظهور، برگزاری نخستین همایش استانی نوحه‌سرایی و سبک‌سازی در این شهرستان هدفگذاری شد.

احمد جوانمرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فراخوان همایش استانی نوحه‌سرایی و سبک‌سازی در ساوه با هدف شناسایی استعدادهای جوان و ارتقای سطح کیفی اجراهای آیینی در استان مرکزی منتشر شد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ و اشاعه فرهنگ اصیل عزاداری گفت: این همایش با هدف شناسایی استعدادهای درخشان جوان در عرصه نوحه‌سرایی و سبک‌سازی و ارتقای سطح کیفی اجراهای آیینی در استان مرکزی طراحی و برنامه‌ریزی شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه افزود: ایجاد فضایی برای تبادل نظر میان اساتید، پیشکسوتان و علاقه‌مندان به حوزه نوحه‌سرایی و همچنین تقویت پیوند میان هنر و عقیده در قالب نوحه‌ها و سبک‌های استاندارد، از جمله اهداف اصلی این رویداد است.

جوانمرد بیان کرد: این همایش گامی مؤثر در مسیر برگزاری یک رویداد فرهنگی و مذهبی جامع در استان مرکزی خواهد بود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه با اعلام تقویم زمانی این همایش تصریح کرد: نوحه‌سرایان و هنرمندان تا یازدهم تیرماه جاری فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند، نتایج نهایی آثار برگزیده در بیستم تیرماه اعلام و آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان نیز بیست و تیرماه جاری برگزار می‌شود.

وی با تشریح جوایز در نظر گرفته شده برای نفرات برتر گفت: به نفرات اول تا سوم، تندیس همایش، لوح تقدیر و جوایز نقدی به ترتیب ۱۰۰، ۸۰ و ۶۰ میلیون ریال اهدا خواهد شد.

جوانمرد با اشاره به ضوابط شرکت در این فراخوان افزود: شرکت‌کنندگان باید آثار خود را در قالب لوح فشرده (CD/DVD) به نشانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه ارسال کنند.

وی تاکید کرد: هر هنرمند می‌تواند حداکثر سه اثر ارائه دهد و لازم است تمامی آثار با ذکر مشخصات کامل و در قالب تایپ‌شده یا خطی خوانا به همراه نام شاعر ارسال شوند و حضور برگزیدگان در آیین اختتامیه الزامی است.

جوانمرد گفت: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره‌های ۴۲۲۲۳۳۴۰ و ۴۲۲۲۲۲۲۰ (۰۸۶) تماس بگیرند یا از طریق پیام‌رسان ایتا با شماره ۰۹۹۰۳۷۶۳۳۴۲ با دبیرخانه در ارتباط باشند.

کد مطلب 6854714

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