۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

۳۰۰ هکتار زمین به اراضی شهر قیدار الحاق می شود

۳۰۰ هکتار زمین به اراضی شهر قیدار الحاق می شود

زنجان- رئیس اداره راه‌ و شهرسازی خدابنده گفت: یک هزار هکتار برای آزمایش خاک به مرکز تحقیقات کشاورزی معرفی شده که پیش‌بینی می‌کنیم امسال ۲۰۰ تا ۳۰۰ هکتار زمین به اراضی شهرقیدار الحاق شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال خلجی به آمار متقاضیان نهضت مسکن در شهرستان  قیدار اشاه کرد و گفت: چهار هزار و ۳۰۰ متقاضی مسکن در این شهرستان هستند که از این تعداد ۲ هزار و ۸۰۰ نفر متقاضی عادی و یک هزار و ۵۰۰ نفر متقاضی طرح جوانی جمعیت هستند. 

وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه مسکن ملی، عنوان کرد: ۵۱۹ واحد نهضت ملی مسکن توسط بنیاد مسکن در حال ساخت است که ۱۲۰ واحد آن مراحل پایانی را طی می‌کند.

رئیس اداره راه‌ و شهرسازی شهرستان خدابنده گفت: عملیات خاکی و جدول‌گذاری محوطه از پاییز ۱۴۰۴ آغاز شده و به دلیل بارندگی متوقف  شده بود که خوشبختانه از سر گرفته شده و پروژه فعال است.

خلجی، از پیگیری برای تأمین زمین مسکن در شهر قیدار خبر داد و یادآور شد: یک هزار هکتار از اراضی برای انجام آزمایش خاک به مرکز تحقیقات کشاورزی معرفی شده است که نتایج ۳۵۰ هکتار آن به‌زودی اعلام می‌شود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به الحاق حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ هکتار از این اراضی به محدوده شهر قیدار تا پایان سال جاری، خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل چالش‌ها و مشکلات موجود با زارعان، ممکن است ساخت مسکن در قالب شهرک‌سازی را از اراضی منابع طبیعی در دستور کار قرار دهیم.

