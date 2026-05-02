پلاک ویژه گردشگری، گامی مهم در ارتقای خدمات سفر

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، روز شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ در نشست مشترک با فرماندهان پلیس راهور، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه فراجا در مدیریت سفرهای نوروزی، نقش این نهاد را در حفظ نظم اجتماعی، تسهیل ترددها و ارتقای آرامش عمومی جامعه مؤثر و قابل توجه توصیف کرد.

وی با اشاره به جایگاه فراجا در ساختار اجتماعی کشور اظهار داشت: پلیس، نزدیک‌ترین نهاد حاکمیتی به مردم است و نحوه تعامل و خدمات‌رسانی آن، نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دارد.

صالحی‌امیری با تبیین اهمیت «امنیت روانی» در جامعه افزود: احساس آرامش و اطمینان شهروندان در سفرها، بخشی از الزامات کیفیت زندگی اجتماعی است و حضور فعال پلیس راهور، نیروهای امدادی و دستگاه‌های خدمات‌رسان در ایام نوروز، در ایجاد این آرامش نقش مؤثری ایفا کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین با اشاره به تغییر برخی الگوهای سفر در نوروز ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: بخشی از سفرهای امسال با تمرکز بیشتر بر ظرفیت‌های خانوادگی، روستایی و اقامت در منازل اقوام انجام شد که این روند، ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی را بیش از گذشته نمایان کرد.

وی با ارائه آماری از سفرهای نوروزی اظهار کرد: در مجموع ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار سفر نوروزی در کشور ثبت شد و میزان پایین شکایات ثبت‌شده، نشان‌دهنده هماهنگی مناسب میان دستگاه‌های اجرایی و رضایت نسبی مردم از خدمات ارائه‌شده است.

صالحی‌امیری در ادامه توسعه زیرساخت‌های گردشگری را از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه دانست و گفت: افزایش ظرفیت اقامتی، حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری و بهبود خدمات سفر، لازمه تحقق اهداف کلان گردشگری کشور است.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت ناوگان حمل‌ونقل افزود: تنوع‌بخشی به خودروهای گردشگری و بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل، بخشی از مطالبات طبیعی جامعه و از الزامات توسعه صنعت گردشگری به شمار می‌رود.

وزیر میراث‌فرهنگی تاکید کرد: مردم باید بتوانند از خدمات ایمن، استاندارد و باکیفیت در حوزه حمل‌ونقل و گردشگری بهره‌مند شوند و این موضوع ارتباط مستقیمی با ارتقای کیفیت سفر و رضایتمندی اجتماعی دارد.

در ادامه این نشست، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در جریان این نشست با ارائه گزارشی جامع از اقدامات انجام‌شده، سال ۱۴۰۴ را یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های مدیریت ترافیک کشور توصیف کرد.

وی با اشاره به آغاز شرایط ویژه از نهم اسفندماه اظهار داشت: با شروع جنگ ۱۲ روزه، الگوی سفر در کشور به‌طور ناگهانی دستخوش تغییر شد و شاهد جابه‌جایی‌های پرحجم و بعضاً غیرقابل پیش‌بینی، به‌ویژه از مبدأ تهران و کلان‌شهرهایی همچون کرج، شیراز، تبریز، بندرعباس و بوشهر بودیم؛ شرایطی که معادلات سنتی سفرهای نوروزی را به‌طور کامل دگرگون کرد.

رئیس پلیس راهور فراجا در تشریح تجربه پیشین افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه خردادماه، در حوزه تخلیه جمعیت از تهران با نوعی غافلگیری مواجه شدیم؛ به‌گونه‌ای که خروج ناگهانی و انبوه شهروندان از محورهای شمالی و غربی، به‌ویژه در گلوگاه‌هایی مانند پل پارک‌وی، بزرگراه شهید چمران و بزرگراه شهید همت، منجر به ایجاد گره‌های ترافیکی سنگین شد و در مواردی شهروندان تا ۱۰ الی ۱۲ ساعت در همین مقاطع محدود گرفتار بودند.

وی ادامه داد: همین تجربه، مبنای بازطراحی رویکردها قرار گرفت و بلافاصله پس از آن، سناریوهای عملیاتی مشخصی برای تخلیه اضطراری پایتخت در محورهای شمالی، غربی و جنوبی تدوین شد. این سناریوها در چند مرحله مورد تمرین و ارزیابی قرار گرفت تا در شرایط واقعی، قابلیت اجرا با حداقل خطا را داشته باشند.

سردار حسینی با اشاره به اجرای عملی این طرح‌ها در نهم اسفند تصریح کرد: با مشاهده افزایش سریع بار ترافیکی در خروجی‌های تهران در حوالی ظهر، بلافاصله تصمیم به اجرای سناریوی ویژه گرفته شد. در این چارچوب، آزادراه تهران–پردیس برای نخستین‌بار در هر دو باند به‌صورت یک‌طرفه و در مسیر جنوب به شمال در خدمت تخلیه بار ترافیکی قرار گرفت. همزمان در آزادراه تهران–شمال نیز تمهیدات مشابهی پیش‌بینی و اجرا شد.

وی افزود: با حضور میدانی فرماندهان و هدایت لحظه‌ای عملیات، در کمتر از سه ساعت بخش قابل‌توجهی از بار ترافیکی سنگین مدیریت و جریان تردد به شکل محسوسی روان‌سازی شد؛ اقدامی که در مقایسه با تجربه پیشین، نشان‌دهنده ارتقای آمادگی و هماهنگی بین‌بخشی بود.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر اینکه شرایط جنگی عملاً آغاز طرح نوروزی را جلو انداخت، گفت: امسال حدود ۲۰ روز پیش از بازه رسمی، وارد فاز عملیاتی مدیریت سفر شدیم. رفتار سفر نیز تغییر محسوسی داشت، به‌گونه‌ای که برخی شهروندان در طول این مدت چندین بار بین شهرها تردد کردند و این مسئله عملاً هر فرد را به چند «سفر» در آمار تردد تبدیل می‌کرد و فشار مضاعفی بر زیرساخت‌ها وارد می‌ساخت.

وی ادامه داد: هرچند در بازه رسمی طرح نوروزی (۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین) کاهش نسبی تردد نسبت به سال گذشته ثبت شد، اما در مجموع، با افزایش طول دوره سفرها و توزیع زمانی متفاوت مواجه بودیم. همزمانی این شرایط با ماه مبارک رمضان نیز بر پیچیدگی مدیریت افزود.

سردار حسینی با اشاره به تداوم خدمات پلیس راهور در این ایام تصریح کرد: تا آخرین روز سال، خدمات پلیس بدون وقفه ادامه داشت. حتی در روزهایی که تعطیل رسمی محسوب نمی‌شد، مراکز تعویض پلاک فعال بودند و از ۱۴ و ۱۵ فروردین نیز این مراکز به‌صورت کامل به چرخه خدمت بازگشتند تا وقفه‌ای در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.

وی در ادامه به یکی از چالش‌های جدی این دوره، یعنی تأمین سوخت، اشاره کرد و گفت: در جریان حملات دشمن به زیرساخت‌های انرژی، از جمله پالایشگاه‌ها و انبار نفت شهرآرا، استان‌های تهران و البرز با کمبود قابل توجه سوخت مواجه شدند. در چنین شرایطی، با هماهنگی مؤثر با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، استان‌های اراک و اصفهان به‌عنوان معین تهران وارد مدار تأمین شدند.

رئیس پلیس راهور افزود: در راستای تسهیل سوخت‌رسانی، محدودیت تردد وسایل نقلیه سنگین در آزادراه تهران–قم به‌صورت موقت برداشته شد تا تانکرهای حامل سوخت بتوانند با اسکورت و پشتیبانی پلیس، در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیات انتقال را انجام دهند. این هماهنگی‌ها موجب شد مردم تا پایان سال با مشکل حاد سوخت مواجه نشوند.

سردار حسینی همچنین از اتخاذ تصمیمات حمایتی برای شهروندان خبر داد و گفت: با توجه به نگرانی مردم درباره انقضای وکالت‌نامه‌های نقل‌وانتقال خودرو، مقرر شد اعتبار این اسناد تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ تمدید شود تا از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری شود.

وی با اشاره به اقدامات توسعه‌ای در حوزه شماره‌گذاری بیان کرد: طراحی پلاک ویژه گردشگری با همکاری وزارت میراث فرهنگی در دستور کار قرار داشت و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد، اما به‌دلیل شرایط جنگی، رونمایی از این طرح به تعویق افتاد.

رئیس پلیس راهور فراجا همچنین به موضوع خودروهای مناطق آزاد پرداخت و گفت: توسعه این مناطق و تسهیل دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت، علاوه بر ایجاد رضایت عمومی، دارای آثار اجتماعی مهمی است.

وی در تبیین این موضوع تأکید کرد: برخورداری از خودروی استاندارد صرفاً یک مؤلفه فنی در کاهش تصادفات نیست، بلکه بر رفتار رانندگی نیز اثرگذار است. زمانی که خودروی بی‌کیفیت از چرخه استفاده خارج و خودروی مناسب‌تری جایگزین می‌شود، سطح رفتار ترافیکی و حس مسئولیت‌پذیری راننده نیز ارتقا پیدا می‌کند.

سردار حسینی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از تولید داخلی امری ضروری است، اما در حوزه خودرو، این حمایت نباید به قیمت به خطر افتادن جان شهروندان تمام شود. مردم شایسته بهره‌مندی از بهترین و ایمن‌ترین وسایل نقلیه هستند و این موضوع باید به‌عنوان یک اصل در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.