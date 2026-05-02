به گزارش خبرنگار مهر، رضا صابونچی ظهر شنبه در مجمع انتخاباتی رئیس هیئت قایقرانی استان زنجان، ضمن دعوت از این هیئت برای حرکت به سمت باشگاه‌داری، این اقدام را شرط لازم برای رسیدن به شکوفایی دانست.

وی با اشاره به تحولات ساختاری در سطح ملی، اظهار داشت: طرح جامع باشگاه‌داری» در مجلس شورای اسلامی تدوین و به وزارت ورزش و جوانان ارسال شده است که به زودی ابلاغ خواهد شد. بر اساس این طرح، دستگاه‌هایی نظیر آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و نیروهای مسلح موظف به تأسیس باشگاه خواهند شد.

صابونچی در خصوص حمایت‌های مالی از هیئت قایقرانی زنجان، گفت: مساعدت مالی مختصر به این هیئت، منوط به جذب حامی مالی خواهد بود و بسیاری از اعزام‌های تیم‌ها نیز با همراهی حامیان مالی صورت می‌گیرد.

دبیرکل فدراسیون قایقرانی همچنین از آمادگی این فدراسیون برای برگزاری دوره‌های مربیگری کارت‌دار خبر داد و تصریح کرد: این امر در دو قالب «اعزام برای آموزش» و «میزبانی آموزش در استان‌ها» قابل تحقق است.

وی با اعلام برنامه‌های استعدادیابی فدراسیون، خاطرنشان کرد: در حال حاضر کلاس‌های استعدادیابی برای گروه سنی ۸ تا ۱۵ سال در فدراسیون در حال برگزاری است و هر فرد می‌تواند چهار بار از این خدمات رایگان بهره‌مند شود که قطعاً به کشف استعدادهای نوین منجر خواهد شد.

صابونچی با انتقاد از شناخته نشدن ظرفیت‌های قایقرانی در کشور، تأکید کرد: این رشته ورزشی در کشور مظلوم واقع شده و جامعه از آن شناختی ندارد. در بین ورزشکاران و جامعه ورزشی اگر از این رشته سؤال شود، پاسخی نخواهند داشت.

وی در دفاع از جایگاه واقعی قایقرانی، افزود: این رشته از بعد قهرمانی، مدال‌آوری برای مسابقات آسیایی، المپیکی و حتی نظامی‌گری، از سن ۶ تا ۸۰ سال قابل آموزش و فعالیت است و در دنیا به عنوان «ورزشی برای تمام عمر» شناخته می‌شود.

دبیرکل فدراسیون با اشاره به آمار مدال‌آوری المپیکی، گفت: متأسفانه از حدود ۱۲۶ مدال المپیکی، سهم رشته‌های روئینگ و آب‌های آرام ناچیز بوده است. در حالی که قایقرانی سومین رشته پرمدال المپیکی بعد از دوومیدانی و شنا است و با توجه به محدودیت‌های رشته شنا، می‌توان آن را دومین رشته پرمدال تلقی کرد.

صابونچی در خصوص فعالیت بانوان در این رشته، اظهار داشت: از نظر فرهنگی هیچ مشکلی برای فعالیت بانوان در قایقرانی وجود ندارد و سال گذشته تیم ملی در مسابقات آسیایی مقام چهارم را کسب کرد.

وی همچنین به ظرفیت مغفول مانده رشته‌های کایاک و کانوپولو اشاره و تأکید کرد: امسال این دو رشته از مدال‌آوران مسابقات آسیایی خواهند بود اما متأسفانه آنگونه که باید معرفی نشده‌اند.

دبیرکل فدراسیون قایقرانی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای برگزاری لیگ، از حضور ۵۶ باشگاه ورزشی در لیگ قایقرانی کشور خبر داد و گفت: باشگاه‌های مطرحی نظیر استقلال تهران، پارس جنوبی و فولاد خوزستان در این لیگ شرکت کرده‌اند و ما مصمم به معرفی بیشتر این رشته در کشور هستیم.