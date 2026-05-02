حریفان تیم ملی هندبال ساحلی ایران در جهان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۶ به میزبانی کرواسی امروز با حضور ۱۶ تیم راه یافته به رقابت ها برگزار شد.

در پایان این قرعه کشی در بخش مردان تیم ملی ایران در گروه A با تیم های اسپانیا، پرتغال و آمریکا همگروه شد. ایران که یکی از دو تیم راه یافته آسیایی به مسابقات قهرمانی جهان است، بر اساس این قرعه کشی در یکی از سخت ترین گروههای ممکن قرار گرفته و باید با تیم های مدعی و قدرتمندی روبرو شود.

گروه بندی کامل این رقابت ها به شرح زیر است:

گروه A: اسپانیا، پرتغال، ایران، آمریکا

گروه B: مجارستان، دانمارک، تونس، پورتوریکو

گروه C: آلمان، برزیل، آرژانتین، ایتالیا

گروه D: کرواسی، فرانسه، عمان، استرالیا

گفتنی است تیم ملی هندبال ساحلی ایران که به تازگی عنوان قهرمانی بازیهای آسیایی ساحلی را در سانیای چین کسب کرده، از ۲ تا ۷ تیرماه در مسابقات قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۶ به میزبانی زاگرب کرواسی به میدان خواهد رفت.