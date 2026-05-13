۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

حریفان پسران نوجوان هندبال ایران در آسیا مشخص شدند

ازبکستان، عربستان، چین تایپه و چین به عنوان حریفان تیم هندبال پسران ایران در قهرمانی نوجوانان آسیا معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، صبح امروز در قزاقستان، مراسم قرعه کشی مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا در بخش پسران با شرکت ۱۱ تیم برگزار شد.

بر اساس قرعه کشی صورت گرفته ۱۱ تیم شرکت کننده در دو گروه قرار گرفتند و تیم ملی ایران در گروه A با تیم های ازبکستان(میزبان)، عربستان، چین تایپه و چین همگروه شد.

نتیجه قرعه کشی مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان پسر آسیا به شرح زیر است:

گروه A: ایران، ازبکستان، عربستان، چین تایپه، چین
گروه B: ژاپن، کویت، بحرین، قطر، امارات، هنگ کنگ

گفتنی است؛ مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا در بخش پسران از ۱۹ تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ به میزبانی ازبکستان برگزار می شود.

