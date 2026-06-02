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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

با اعلام برنامه مسابقات جهانی؛

هندبالیست‌های ساحلی ایران با اسپانیا، پرتغال و آمریکا رقابت می‌کنند

هندبالیست‌های ساحلی ایران با اسپانیا، پرتغال و آمریکا رقابت می‌کنند

برنامه دیدارهای تیم ملی هندبال ساحلی ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کرواسی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای تیم ملی هندبال ساحلی ایران که این روزها اردوی آماده‌سازی خود را برای حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی جهان در اصفهان پیگیری می‌کند، اعلام شده است.

بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، ملی‌پوشان کشورمان در گروه A این مسابقات با تیم‌های اسپانیا، پرتغال و آمریکا هم‌گروه هستند و برای صعود به مراحل بالاتر به رقابت خواهند پرداخت.

برنامه کامل دیدارهای تیم ملی هندبال ساحلی ایران در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جهان به شرح زیر است:

سه‌شنبه : ۲ تیرماه

* ایران - اسپانیا ، ساعت ۱۱:۳۰
* ایران - پرتغال ، ساعت ۱۹:۳۰

چهارشنبه : ۳ تیرماه

* ایران - آمریکا ، ساعت ۰۹:۳۰

گفتنی است تیم ملی هندبال ساحلی ایران که به تازگی عنوان قهرمانی بازی‌های آسیایی ساحلی در سانیای چین را از آن خود کرده است از ۲ الی ۷ تیرماه سال جاری در مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۶ به میزبانی زاگرب کرواسی به میدان خواهد رفت.

کد مطلب 6847974

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