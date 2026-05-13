۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

هندبال نوجوانان آسیا - قزاقستان

شکست تیم هندبال دختران ایران برابر میزبان مسابقات آسیایی

تیم ملی هندبال زیر ۱۶ سال دختران ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا برابر تیم قزاقستان میزبان بازیها به میدان رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال زیر ۱۶ سال دختران ایران که روز گذشته در نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا مقابل هنگ‌کنگ به پیروزی رسیده بود، امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه در دومین گام خود برابر تیم قزاقستان، میزبان مسابقات، صف‌آرایی کرد.

ملی‌پوشان کشورمان در دیداری نزدیک، نتیجه را ۳۸ بر ۳۳ برابر حریف خود که از امتیاز میزبانی و حمایت هوادارانش نیز بهره می‌برد، واگذار کردند.

تیم ملی هندبال زیر ۱۶ سال دختران ایران در سومین بازی خود در این رقابت‌ها، روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت از ساعت ۱۳:۳۰ به مصاف تیم ازبکستان خواهد رفت.

