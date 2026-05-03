معلمی رسالت مقدس عشق و ایمان؛ نوری در مسیر دانایی

خبرگزاری مهر-گروه استانها-علی عنبری: در اندیشه تعلیم و تربیت، معلمی فراتر از یک شغل، جلوهای از عشق بیپایان و ایمانی استوار است؛ عشقی که در کلاس درس جریان مییابد و زندگی را در ذهن و دل شاگردان زنده میکند. این شور و نشاطِ آموزگاران، نوری روشنگر در تاریکی جهل است که راه رشد، آگاهی و تعالی انسانها را هموار میسازد.
در نگاه کارشناسان آموزشی، بیتردید نقش معلمان در شکلدهی به آینده جوامع، نقشی بیبدیل و ماندگار است؛ چراکه آنان نه تنها دانش، بلکه اندیشه و اخلاق را در جان شاگردان پرورش میدهند. این جایگاه والا، معلمی را به رسالتی مقدس بدل کرده که در آن صبر، عشق، دانایی و ایثار در هم تنیده شدهاند.
ایام فرخندهای که به نام معلم و یاد استاد شهید مرتضی مطهری مزین است، فرصتی گرانبها برای پاسداشت مقام معلمان و تجلیل از تلاشهای بیوقفه آنان در عرصه تعلیم و تربیت به شمار میرود. این مناسبت ارزشمند، یادآور آن است که جامعه مدیون مجاهدتهای خاموش این قشر زحمتکش است.
تجلیل از معلمان جدید در کنار پیشکسوتان، زمینهساز ارتقای کیفیت آموزشی
ابراهیم آبیار، مدیر آموزش و پرورش شهرستان جاسک، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه رفیع پیشکسوتان فرهنگی اظهار داشت: استفاده از تجربیات ارزشمند پیشکسوتان و انتقال خاطرات دوران خدمت آنان، نقش مهمی در افزایش انگیزه، ترغیب و توانمندسازی معلمان جوان دارد و میتواند زمینهساز ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس باشد.
آبیار افزود: مراسمی با حضور جمعی از فرهنگیان پیشکسوت از جمله حاج وهب بندری (مدیرآموزگار سابق)، غلام محمد عباسی (معاون سابق آموزش و پرورش) و حسین بهرام (دبیر و کارشناس مسئول سابق تربیت بدنی و کارشناس بودجه و تشکیلات) برگزار شد.
به گفته وی، این رویداد فرهنگی فرصتی مغتنم برای تبادل تجربه و تقویت ارتباط میان نسلهای مختلف فرهنگی فراهم آورد و گامی مؤثر در راستای بهرهمندی از سرمایههای انسانی ارزشمند نظام تعلیم و تربیت شهرستان جاسک محسوب میشود.
معلم جاسکی: معلمی تربیت اخلاقی نسل آینده است
بدرالهدی حسینی، معلم شهرستان جاسک، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت و جایگاه والای حرفه معلمی اظهار داشت: شغل معلمی یک شغل مقدس، ارزشمند و تأثیرگذار در سرنوشت جامعه است و خداوند متعال را شاکرم که این مسئولیت خطیر را نصیبم کرده تا بتوانم در مسیر رشد و تعالی دانشآموزان گام بردارم.
وی با بیان اینکه معلمی تنها انتقال دانش نیست، افزود: معلمان نقش مهمی در تربیت اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی نسل آینده دارند و باید با تعهد، صبر و دلسوزی در این مسیر حرکت کنند.
این معلم جاسکی ادامه داد: حضور در کلاس درس و ارتباط با دانشآموزان، فرصتی ارزشمند برای اثرگذاری مثبت بر زندگی دانش آموزان است و تلاش میکنم علاوه بر آموزش، روحیه امید، مسئولیتپذیری و خودباوری را نیز در میان دانشآموزان تقویت کنم.
حسینی با اشاره به سختیهای مسیر تعلیم و تربیت تصریح کرد: با وجود برخی محدودیتها و چالشها، عشق به آموزش و علاقه به پیشرفت دانشآموزان، انگیزهای قوی برای ادامه این راه است.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره همسر خود که از معلمان رزمنده بوده است، گفت: همواره سعی کردهام با الهام از روحیه ایثار و فداکاری ایشان، در مسیر تعلیم و تربیت با تعهد بیشتری گام بردارم و این مسیر را به عنوان یک وظیفه الهی ادامه دهم.
این معلم جاسکی در پایان بر ضرورت توجه بیشتر به جایگاه معلمان در جامعه تأکید و خاطرنشان کرد: حمایت از معلمان و فراهم کردن شرایط مناسب آموزشی، میتواند زمینهساز رشد علمی و فرهنگی کشور باشد و آیندهای روشنتر برای نسلهای بعد رقم بزند.
از تدریس در روستاهای بدون جاده تا تحول زیرساختهای آموزشی
عبدالرسول آفریدون، از فرهنگیان باسابقه منطقه شرق هرمزگان، با روایت سختیهای تدریس در روستاهای محروم در دهه ۵۰، از نبود راههای ارتباطی پایدار، مدارس مناسب و امکانات اولیه گفت و امروز شرایط آموزشی در این مناطق را متحول و غیرقابل مقایسه با گذشته توصیف کرد.
عبدالرسول آفریدون، معلم پیشکسوت منطقه شرق هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سال ۱۳۵۴ وارد آموزشوپرورش شده است، اظهار کرد: در روستاهای حوزه شرق از جمله مناطق اطراف جگین مشغول خدمت شدم؛ در آن زمان هیچگونه فضای آموزشی مناسب، امکانات اولیه و حتی راههای ارتباطی پایدار وجود نداشت.
وی با اشاره به دشواریهای تردد میان روستاها و مرکز شهرستان در فصول مختلف سال افزود: رودخانههای فصلی مانند گابریک، سدیچ و جگین اغلب مانع رفتوآمد میشدند و در برخی ماههای سال عملاً راهها بسته بود.
این فرهنگی باسابقه خاطرنشان کرد: حدود سه سال در روستای پیوشک به عنوان معلم و مدیر مدرسه فعالیت داشتم و مجموعاً ۱۶ سال در حوزه شرق و منطقه جگین به امر آموزش مشغول بودم؛ در آن زمان حتی تقسیمات آموزشی نیز میان شهرستانهای مختلف از جمله جاسک و چابهار متفاوت بود.
آفریدون در ادامه به وضعیت معیشتی معلمان در آن دوران اشاره و تصریح کرد: حقوق ماهانه ما حدود ۴۵۰۰ تومان بود و با وجود اجرای برخی طرحهای حمایتی و کارانهای، شرایط زندگی و خدمت در مناطق محروم بسیار سخت اما همراه با انگیزه خدمترسانی بود.
این معلم پیشکسوت در پایان با تأکید بر تحول چشمگیر نظام آموزشی در منطقه اظهار داشت: امروز شرایط آموزشی در این مناطق بهطور کامل متحول شده است. مدارس، امکانات و زیرساختهای آموزشی در مقایسه با گذشته قابلمقایسه نیست و این تحول نتیجه سالها تلاش و سرمایهگذاری در حوزه آموزش است.
نظر شما