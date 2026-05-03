به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه جلسه راه‌اندازی «شورای پیشرفت محلات» در راستای تحقق عدالت اجتماعی به ریاست عبدالغفور حوت، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه چابهار، تشکیل شد و طرح تشکیل «شورای پیشرفت محلات روستایی» با هدف ارتقای خدمت‌رسانی و تقویت مشارکت‌های مردمی در دستور کار قرار گرفت. این شورا که با حضور بخشداران تابعه تشکیل شد، قرار است ضمن شناسایی مطالبات مردمی، خلاءهای موجود در سطح محلات و روستاها را پر کند.

حوت در این نشست با تأکید بر سیاست‌های راهبردی دولت در توجه به نقش‌آفرینی مردم و اصل مردم‌سالاری دینی، اظهار داشت: راه‌اندازی شوراهای پیشرفت در روستاها و محلات، گامی عملی برای بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی، حلقه‌های میانی و ساکنان محلی است. این نهادهای پیشرفت و توسعه، در زمان بحران‌ها و برای مواجهه با آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی، کارکردهای بسیار مؤثری خواهند داشت.

وی با تبیین جایگاه این شوراها به عنوان بازوی توانمند مدیران دستگاه‌های اجرایی، شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، تصریح کرد: این ساختار می‌تواند خلاء موجود در شناسایی دقیق مسائل و احصای مطالبات مردم را در سطح محله‌ای به‌درستی پوشش داده و مسیر خدمت‌رسانی مطلوب و بی‌واسطه به شهروندان و روستاییان را هموار کند.

در پایان این جلسه، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح، مصوب گشد که «شورای پیشرفت محلات» در تمامی روستاها و محلات شهری در اسرع وقت راه‌اندازی شود. همچنین مقرر شد فرمانداری و بخشداری‌های تابعه، با نظارت دقیق و مستمر به عنوان دستگاه‌های حاکمیتی، بر عملکرد این شوراها در مسیر حل مسائل محلات و ارتقای شاخص‌های رفاه عمومی نظارت کامل داشته باشند.