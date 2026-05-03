معلمان در خط مقدم تعلیم و تربیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله غلام‌پور صبح یکشنبه در شورای سیاست‌گذاری آموزش و پرورش شهرستان قائنات با اشاره به اهمیت جایگاه رفیع معلم، اظهار داشت: معتقدیم رسالتی که معلمان بر عهده دارند و با عشق و علاقه آن را به انجام می‌رسانند، فراتر از مزد و پاداش مادی است چراکه هیچ فردی صرفاً برای دریافت پاداش وارد عرصه معلمی نمی‌شود.

وی افزود: معلمان ما با حداقل امکانات و با تکیه بر عشق و ایمان، کار خطیر تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم را بر عهده دارند.

غلام‌پور با اشاره به شرایط خاص دوران کرونا و حتی تهدید جنگ، به روحیه تعهد و مسئولیت‌پذیری معلمان اشاره کرد و گفت: حتی در آن شرایط، شاهد بودیم که معلمان ما درخواست برگزاری کلاس‌های درس را داشتند تا روند تعلیم و تربیت متوقف نشود و این نشان‌دهنده تعهد اخلاقی و حس مسئولیت‌پذیری بالای آنان است.

وی تاکید کرد: کار معلمی، به معنای واقعی کلمه، کاری از روی عشق است و چنین کاری نمی‌تواند به صورت صرفاً کارمندی و اداری انجام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رحمانی، امام جمعه قاین هم در این دیدار، معلمی را کاری در راستای رسالت پیامبران الهی دانست و گفت: معلمان با قدم گذاشتن در جای پای پیامبران، وظیفه خطیر پرورش، تذهیب و تزکیه را بر عهده دارند.

وی با استناد به آیات قرآن کریم، بر مقدم بودن پرورش بر آموزش تاکید کرد و افزود: در تعالیم قرآنی، همواره به پرورش و آموزش پرداخته شده است، اما اولویت با پرورش است.