به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی، عصر شنبه در مراسم افتتاح بزرگترین زمین چمن مصنوعی دانشآموزی کشور در اردوگاه سلیمان خاطر سنندج، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای ورزشی اظهار کرد: افتتاح این مجموعه ورزشی خبر امیدبخشی برای مردم بهویژه دانشآموزان است.
وی با بیان اینکه این زمین چمن از استانداردهای مناسب برخوردار است، افزود: وجود امکاناتی نظیر رختکن، حمام و سرویسهای بهداشتی مناسب در کنار کیفیت مطلوب زمین، نشاندهنده توجه به زیرساختهای ورزشی در استان است.
نماینده ولیفقیه در کردستان ادامه داد: تحقق چنین پروژههایی در شرایطی که کشور در وضعیت خاصی قرار دارد، بسیار امیدآفرین است و نشان میدهد روند عمران و آبادانی متوقف نشده است. وی از تلاش مسئولان، بهویژه استاندار کردستان، در فراهمسازی زمینه اجرای این پروژه قدردانی کرد.
پیگیری زمین چمن مصنوعی سنندج با جدیت دنبال شد
در ادامه این مراسم، آرش زرهتن لهونی، استاندار کردستان، با اشاره به روند اجرای این پروژه گفت: عملیات اجرایی این زمین چمن حدود هفت ماه پیش و پس از طرح موضوع در شورای آموزش و پرورش استان آغاز شد و با جدیت پیگیری شد.
وی افزود: بخشی از زمان اجرای پروژه همزمان با شرایط خاص کشور بود، اما پروژههایی که امکان ادامه فعالیت داشتند، بدون وقفه دنبال شدند و این موضوع نشان میدهد فعالیتهای عمرانی میتواند همزمان با سایر شرایط نیز ادامه یابد.
استاندار کردستان با بیان اینکه اجرای پروژههای عمرانی منافاتی با سایر مأموریتهای کشور ندارد، تصریح کرد: در حالی که نیروهای مسلح در حال دفاع از کشور بودند، دستگاههای اجرایی نیز وظایف خود را دنبال کردند و مردم نیز همراهی لازم را داشتند.
وی خاطرنشان کرد: برای احداث این پروژه حدود ۳۵ میلیارد تومان اعتبار دولتی هزینه شده و آموزش و پرورش استان برنامههایی برای تکمیل و توسعه آن دارد که مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
