به گزارش خبرنگار مهر، آرش لهونی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای کیلانه سنندج اظهار کرد: امروز شاهد بهرهبرداری از این پروژه ورزشی در منطقه هستیم و همزمان، زمین چمن روستایی دیگری نیز بهزودی طی روزهای آینده افتتاح خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر چهار زمین چمن روستایی دیگر در شهرستان سنندج و سایر شهرستانهای استان در دست اجراست که عملیات اجرایی آنها رو به اتمام بوده و بهزودی به بهرهبرداری میرسند.
استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت زمانبندی اجرای این پروژهها بیان کرد: عملیات اجرایی این طرحها از اوایل اسفندماه آغاز شد و با وجود شرایط خاص، طی حدود دو ماه به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند.
لهونی ادامه داد: در طول دوره جنگ ۴۰ روزه، بخشی از پروژههای عمرانی بهطور طبیعی متوقف شد، اما در مواردی که امکان ادامه کار وجود داشت، روند اجرا متوقف نشد و این پروژهها نمونهای از تداوم فعالیتهای عمرانی در شرایط سخت هستند.
وی با اشاره به جایگاه شهرستان سنندج عنوان کرد: بهعنوان مرکز استان، سنندج در مدت بیش از یکسال و نیم گذشته مورد توجه ویژه قرار گرفته و پروژههای مهمی برای تحول این شهر آغاز شده است.
استاندار کردستان خاطرنشان کرد: اگرچه برخی پروژهها به دلیل شرایط جنگی با کندی مواجه شدند، اما روند تکمیل آنها با جدیت ادامه دارد و در کنار آن، توسعه سایر شهرها و روستاهای استان نیز بهصورت متوازن در دستور کار قرار دارد.
لهونی در پایان تأکید کرد: نگاه مدیریت استان، تحقق توسعه همهجانبه در شهرها و روستاهاست و مدیران در همه شرایط، چه عادی و چه بحرانی، برای پیشبرد پروژهها پای کار هستند.
