به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان عصر شنبه در آئین افتتاح بزرگترین چمن مصنوعی دانشآموزی کشور در سنندج، از اجرای پروژههای آموزشی و ورزشی در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۸۹ پروژه در حوزه آموزش و پرورش استان در دست اجراست که بخشی از آنها تا مهر ۱۴۰۵ به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با اشاره به حمایتهای دولت و استاندار کردستان افزود: با همت دولت چهاردهم و پیگیریهای انجامشده در سطح استان، توسعه زیرساختهای آموزشی و ورزشی با شتاب قابل توجهی در حال انجام است.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: در این مدت ۴۷ هزار مترمربع به فضاهای ورزشی دانشآموزی استان افزوده شده که این اقدام جایگاه کردستان را در این حوزه ارتقا داده است.
وی از جمله پروژههای شاخص را استخر دانشآموزی مریوان، سالن ورزشی بانه و بزرگترین زمین چمن مصنوعی دانشآموزی کشور عنوان کرد و گفت: این پروژهها نقش مهمی در توسعه ورزش دانشآموزی خواهند داشت.
حسینی خاطرنشان کرد: بزرگترین زمین چمن مصنوعی دانشآموزی کشور همزمان با هفته معلم و با حضور مسئولان افتتاح میشود.
نظر شما