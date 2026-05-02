به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، «میگل دیاز کانل»، رئیس‌ جمهور کوبا اعلام کرد: رئیس جمهور آمریکا تهدیدهای خود مبنی بر تجاوز نظامی علیه کوبا را به سطحی خطرناک و بی‌ سابقه افزایش داده است.

رئیس‌ جمهور کوبا سپس اضافه کرد: هیچ متجاوزی، هر قدر هم نیرومند باشد، شاهد تسلیم در کوبا نخواهد بود و با مردمی روبرو خواهد شد که مصمم به دفاع از حاکمیت و استقلال خود هستند.

«میگل دیاز کانل» سپس اضافه کرد: هاوانا در برابر هرگونه تجاوز، مقاومت خواهد کرد.

این در حالیست که «برونو رودریگز پاریا» وزیر خارجه کوبا نیز ساعاتی پیش در گفتگو با رویترز، با تحریم‌ های جدید اعمال شده توسط رئیس‌جمهور آمریکا مخالفت کرد و آن‌ ها را مغایر با منشور سازمان ملل متحد دانست.