  1. استانها
  2. یزد
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۲۰

کشف و دستگیری سودجویان گیاهان دارویی در شیرکوه تفت

کشف و دستگیری سودجویان گیاهان دارویی در شیرکوه تفت

یزد - سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت، از برخورد قاطع با متخلفان برداشت غیرمجاز گیاهان دارویی در منطقه کوهستانی شیرکوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیان اظهار کرد: در پی گشت و پایش‌های مستمر مأمورین حفاظت محیط زیست در منطقه شیرکوه، تعدادی از افراد سودجو که اقدام به برداشت بی‌رویه و غیرمجاز گیاهان دارویی می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: حفاظت از منابع طبیعی و ذخایر ژنتیکی منطقه، به‌ویژه گیاهان دارویی که بخشی از تنوع زیستی ارزشمند شیرکوه محسوب می‌شوند، از اولویت‌های اصلی این اداره است.

علیان ادامه داد: برداشت بی‌رویه و خارج از چارچوب قانون این گونه‌ها، علاوه بر آسیب جدی به اکوسیستم منطقه و تهدید انقراض برخی از گونه‌ها، موجب اخلال در چرخه طبیعی و از بین رفتن این منابع خدادادی می‌شود.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست تفت افزود: با همکاری دستگاه قضایی، با افراد متخلف که در این زمینه مرتکب تخلف شده بودند، بر اساس قوانین و مقررات موجود برخورد قانونی لازم صورت گرفت و پرونده قضایی برای آنان تشکیل شد.

وی تأکید کرد: این اقدامات حفاظتی نشان‌دهنده عزم جدی مسؤولان برای صیانت از ذخایر طبیعی و جلوگیری از نابودی گونه‌های ارزشمند است. برداشت بی‌رویه گیاهان دارویی می‌تواند به تهدیدی جدی برای پایداری اکوسیستم منطقه تبدیل شود، بنابراین اجرای قاطع قانون و پیگیری قضایی در این موارد، امری ضروری و حیاتی است.

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت از عموم مردم و دوستداران طبیعت درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را به این اداره اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم در اسرع وقت صورت پذیرد.

کد مطلب 6818051

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها