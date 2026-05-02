کشف و دستگیری سودجویان گیاهان دارویی در شیرکوه تفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیان اظهار کرد: در پی گشت و پایشهای مستمر مأمورین حفاظت محیط زیست در منطقه شیرکوه، تعدادی از افراد سودجو که اقدام به برداشت بیرویه و غیرمجاز گیاهان دارویی میکردند، شناسایی و دستگیر شدند.
وی اظهار داشت: حفاظت از منابع طبیعی و ذخایر ژنتیکی منطقه، بهویژه گیاهان دارویی که بخشی از تنوع زیستی ارزشمند شیرکوه محسوب میشوند، از اولویتهای اصلی این اداره است.
علیان ادامه داد: برداشت بیرویه و خارج از چارچوب قانون این گونهها، علاوه بر آسیب جدی به اکوسیستم منطقه و تهدید انقراض برخی از گونهها، موجب اخلال در چرخه طبیعی و از بین رفتن این منابع خدادادی میشود.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست تفت افزود: با همکاری دستگاه قضایی، با افراد متخلف که در این زمینه مرتکب تخلف شده بودند، بر اساس قوانین و مقررات موجود برخورد قانونی لازم صورت گرفت و پرونده قضایی برای آنان تشکیل شد.
وی تأکید کرد: این اقدامات حفاظتی نشاندهنده عزم جدی مسؤولان برای صیانت از ذخایر طبیعی و جلوگیری از نابودی گونههای ارزشمند است. برداشت بیرویه گیاهان دارویی میتواند به تهدیدی جدی برای پایداری اکوسیستم منطقه تبدیل شود، بنابراین اجرای قاطع قانون و پیگیری قضایی در این موارد، امری ضروری و حیاتی است.
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت از عموم مردم و دوستداران طبیعت درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را به این اداره اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم در اسرع وقت صورت پذیرد.
