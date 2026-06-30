۷ متخلف برداشت غیرمجاز گیاه «انغوزه» در بستک دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دهقانی از شناسایی و دستگیری هفت متخلف زیست‌محیطی در شهرستان بستک خبر داد و اظهار کرد: در این مأموریت هفت نفر شامل چهار تبعه افغانستان و سه نفر ایرانی به دلیل جمع‌آوری انبوه گیاه انغوزه توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بستک با بیان اینکه متخلفان اقدام به برداشت غیرمجاز این گونه ارزشمند گیاهی کرده بودند، افزود: پرونده افراد دستگیر شده برای طی مراحل قانونی تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.

دهقانی با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های گیاهی ارزشمند، تصریح کرد: گیاه انغوزه از گونه‌های گیاهی در معرض خطر انقراض بوده و در فهرست گونه‌های دارای وضعیت بحرانی (CR) قرار دارد، از این رو هرگونه برداشت غیرمجاز آن علاوه بر آسیب به تنوع زیستی پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی موضوع را برای حفظ سرمایه‌های طبیعی و تنوع زیستی منطقه به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.