ثبت جهانی مسجد جامع و روستای پامنار دزفول در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خادم پیش از ظهر امروز شنبه در نشست خبری که در محل اداره میراث فرهنگی برگزار شد، اظهار کرد: اداره میراث فرهنگی دزفول در تمام ایام جنگ پای کار بود و در این راستا حرکات ماندگاری نیز برای شهر دزفول صورت گرفت تا میراث فرهنگی را به سمت مسیر روشن تری سوق دهد.

وی با بیان اینکه ثبت جهانی مسجد جامع دزفول در دستور کار قرار گرفته است، افزود: این مسجد از بُعد تاریخی و معنوی اهمیت زیادی در بین مردم دارد و در زمان جنگ پایگاه تجمع مردمی بوده است، ضمن اینکه از زیرزمین مسجد جامع برای حفظ جان مردم و اهالی منطقه استفاده شده است‌.

رئیس اداره میراث فرهنگی دزفول با بیان اینکه مسجد جامع دزفول به سبک ساسانی احداث شده است، تصریح کرد: مسجد جامع معماری ویژه ای دارد و زینت بخش شهرستان دزفول است.

خادم یادآور شد: مساجد زیادی در سراسر کشور نامزد ثبت جهانی شدند اما به همت اداره کل میراث فرهنگی خوزستان و اداره میراث فرهنگی دزفول این مسجد از بین ۴۰۰ مسجد به عنوان نامزد ثبت جهانی معرفی شده است.

وی با اشاره به ضرورت رفع مداخلات انسانی این مسجد، گفت: مداخلات انسانی از شوادان مسجد، بسترها و اندودهای سیمانی مسجد بدون تخریب بافت مسجد و با نظارت مستقیم اداره میراث فرهنگی برداشته شده و در حال حاضر ۹۰ درصد شوادان مسجد جامع دزفول به حالت قبل برگشته است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزفول با بیان اینکه بزودی عملیات استحکام بخشی و بازآفرینی شوادان مسجد جامع نهایی خواهد شد، اضافه کرد: در ادامه فازهای بعدی مرمت و استحکام بخشی محوطه داخلی و بیرونی مسجد آغاز می شود.

مرمت ۳ ساباط تاریخی

خادم از مرمت سه ساباط تاریخی آبشار، باستان و سیلونی خبر داد و گفت: مرمت و استحکام بخشی اصولی و دقیق ساباط باستان به پایان رسیده و مرمت ساباط های آبشار و سیلونی نیز طی روزهای گذشته آغاز شده است. استحکام بخشی این ساباط ها به شکل ریشه ای و اصولی صورت گرفته به طوری که دیواره هایی به ضخامت ۶۰ سانتیمتر اجرا شده است که این امر موجب ماندگاری و طول عمر قابل توجه این ساباط ها خواهد شد.

وی در ادامه به اقدامات مرمتی صورت گرفته بر روی پل باستانی دزفول اشاره کرد و گفت: اقداماتی که طی چندسال اخیر برای پل باستانی صورت گرفته بیشترین حجم مرمت این اثر تاریخی طی صدسال اخیر بوده که این مهم ناشی از نگاه مثبت و ویژه نماینده دزفول و اداره کل میراث فرهنگی استان به مرمت و نگهداری از این اثر باستانی است‌.

خادم افزود: سبک سازی، آجرفرش و تبدیل ناودان های فلزی به ناودان های سنگی، آجرفرش عرشه پل و قسمت انتهایی پل از جمله اقداماتی است که طی مدت اخیر انجام شده است.

وی با بیان اینکه رصدهای خوبی بر روی پل باستانی صورت گرفته، خواستار همکاری و مساعدت شهرداری دزفول در راستای نورپردازی و تامین حفاظت این پل شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دزفول از تمامی خیران و نیکوکاران دعوت کرد در راستای حفظ و نگهداری از آثار باستانی و بافت تاریخی شهر یاریگر این اداره باشند.

آغاز مرمت و استحکام بخشی بافت تاریخی

خادم از آغاز مرمت بافت تاریخی دزفول طی روزهای آینده خبر داد و گفت: در اولین گام عملیات رفع خطر و استحکام بخشی نقاطی که در معرض ریزش قرار دارند انجام خواهد شد.

به گفته خادم بناهای مجهول الهویه و کثیرالورثه یکی از مهمترین معضلات بافت تاریخی دزفول و سایر بافت های کشور است.

وی افزود: اداره میراث فرهنگی دزفول بسته های حمایتی متعددی در جهت حفظ و نگهداری از این بناهای تاریخی در نظر گرفته لذا از ساکنان و مالکان این بناها درخواست می شود برای دریافت مجوز کاربری جدید و دریافت بسته های حمایتی به این اداره مراجعه کنند.

خادم با اشاره به اقدامات صورت گرفته در محله تاریخی شاه رکن الدین گفت: خانه تاریخی مجاهد که در این محله قرار دارد به عنوان یک بوتیک هتل طی روزهای آینده به بهره برداری می رسد و عملیات تغییر کاربری خانه تاریخی مهدوی به بوتیک هتل نیز آغاز شده است.

وی با اشاره به پتانسیل و جایگاه ویژه حمام شاه رکن الدین برای جذب گردشگر، از فرماندار شهرستان دزفول تقاضا کرد مدیریت این مکان به اداره میراث فرهنگی برگشت داده شود.

روستای پامنار، نامزد ثبت جهانی

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزفول در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت های روستای گردشگری پامنار به عنوان یکی از روستاهای هدف گردشگری کشور اشاره کرد و گفت: این روستا نامزد ثبت جهانی شده است و در راستای تحقق این مهم اقدامات بسیار خوبی به همت اداره میراث فرهنگی، اداره کل میراث فرهنگی استان، فرمانداری، بخشداری و دهیاری صورت گرفته است.

خادم ادامه داد: تا پایان اردیبهشت ماه جاری پرونده ثبت جهانی این روستا تکمیل و برای ارزیابی به وزارت میراث فرهنگی ارسال خواهد شد.

وی یادآور شد: این روستا دارای طبیعت بکر، پوشش گیاهی متنوع، نزدیکی به سد و دارای یک آرامش وصف ناپذیر است که علاوه بر جاذبه های طبیعی فرصتی برای تجربه و مشاهده آداب و رسوم محلی، خوراکی های سنتی و... می باشد.

خادم با بیان اینکه پامنار مهد کپوی ایران است، افزود: کپوی پامنار ثبت جهانی شده و به داخل و خارج صادر می شود، ضمن اینکه هرساله بیشترین آمار ورود گردشگر در ایام نوروز در این روستا ثبت می شود بنابراین ثبت جهانی این روستا موجب رونق بیش از پیش و شکوفایی اقتصادی این منطقه و افزایش ورود گردشگران خارجی می شود.

وی همچنین با اشاره به برنامه های متنوع و در دستور کار این اداره عنوان کرد: برگزاری جشنواره گل، مرکبات و شهرجهانی کپو که قرار بود در ایام نوروز برگزار شوند به دلیل شرایط جنگی کشور به تعویق افتاد اما به زودی برگزار خواهند شد.

خادم با بیان اینکه صنایع دستی دزفول موجب خودکفایی این شهرستان شده است، تصریح کرد: سال گذشته ۵۰ کارگاه کپوبافی در دزفول فعال بود که این رقم در سال جاری افزایش خواهد یافت.

وی، کپو و خراطی را معروف ترین صنایع دستی حال حاضر دزفول برشمرد و گفت: دزفول در حوزه خراطی و کپو دارای چندین نشان ملی و یونسکو است که نشان دهنده سابقه طولانی این شهر در زمینه صنایع دستی است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزفول با اشاره به ارائه تسهیلات به صنعتگران، گفت: ما در اداره میراث فرهنگی همواره پشتیبان و همراه صنعتگران هستیم و در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

خادم یادآور شد: در این راستا یکی از اهداف و برنامه های مستمر ما در حوزه برندسازی برگزاری کلاس های آموزشی و بسته بندی است تا صنعتگران این حوزه ها که عمدتا از قشر ضعیف جامعه هستند بتوانند محصولاتشان را با نام خودشان در بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنند که این امر موجب می شود دست واسطه ها و دلالان نیز کوتاه شود.