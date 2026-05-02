۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

کاشت نهال به مناسبت روز ملی خلیج فارس در شهرستان گناوه

گناوه- به مناسبت روز ملی خلیج فارس و به یاد شهدای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جنگ رمضان، شش اصله نهال در پارک ساحلی روستای مال قائد شهرستان گناوه غرس شد.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناوه عصر شنبه در حاشیه اجرای این برنامه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای اجرای برنامه های مشترک حفاظتی و طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت امروز تفاهم نامه همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه به امضا رسید.

غلامحسین آقاجاری بر ضرورت آموزش و فرهنگسازی مسائل زیست محیطی و فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در میان همه مردم و دوستداران طبیعت تأکید کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که در راستای حفظ و نگهداری از طبیعت و محیط زیست با آن مواجه هستیم، کم آگاهی اقشار مردم دراین مسائل است.

وی با بیان اینکه رهبر شهید امت در زمینه حفاظت و پاسداری از محیط زیست و منابع طبیعی و انفال حجت را بر همگان تمام کردند و همچنین مقام معظم رهبری نیز بر این امر مهم تاکید فرموده اند ، اظهارکرد: طبیعت و محیط زیست هیچ جایگزینی ندارند و در صورت تخریب و نابودی، آن را برای همیشه از دست داده ایم لذا صیانت از این منابع خدادادی وظیفه همگانی است.

رئیس محیط زیست شهرستان گناوه نیز گفت: این تفاهم‌نامه با هدف تقویت هم‌افزایی، حفاظت مؤثرتر از زیست‌بوم‌های شهرستان و صیانت از پوشش گیاهی و حیات‌وحش منطقه منعقد شد.

زینت اسماعیلی بیان کرد: گناوه با داشتن عرصه‌های طبیعی ارزشمند، نیازمند مشارکت و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول است و ما امروز گامی مهم در این مسیر برداشتیم.

وی افزود: تلاش ما این است که با همکاری منابع طبیعی، ظرفیت‌های محلی را فعال کرده و نگهبانی از طبیعت گناوه را به یک مسئولیت مشترک تبدیل کنیم، این تفاهم‌نامه آغاز یک همکاری ساختاریافته و مستمر است که نتایج آن به‌صورت مستقیم در بهبود کیفیت محیط زیست شهرستان قابل مشاهده خواهد بود

در این مراسم با حضور کارکنان دو دستگاه و دهیار روستای مال قائد شش اصله نهال به مناسبت روز ملی خلیج فارس و به یاد شش شهید سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جنگ رمضان ، در پارک ساحلی روستای مال قائد شهرستان گناوه غرس شد.

