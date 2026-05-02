علی مطهری: شهید مطهری خواستار تدریس اساتید مارکسیست در دانشگاه بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری، فرزند شهید مرتضی مطهری، در آیین رونمایی از ترجمه عربی مجموعه آثار شهید مطهری که به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی انجام شد با اشاره به ترجمه آثار شهید مطهری به زبان‌های مختلف گفت: این کار یک نوع ابلاغ پیام انقلاب اسلامی هم هست و قرار است ترجمه به زبان‌های دیگر نیز انجام شود. به نظر می‌رسد این پروژه قابلیت تکامل بیشتری دارد و کتاب‌هایی که در سال‌های اخیر منتشر شده، می‌تواند بیشتر دیده شود.

وی با ابراز نگرانی از کم‌توجهی به آثار شهید مطهری در سازمان‌های مختلف افزود: امروز کمی کم‌توجهی به آثار ایشان در سازمان‌های مختلف می‌بینیم و پیشنهاد می‌شود کتابی تدوین شود که کل اندیشه شهید را ارائه دهد؛ یعنی کسی با خواندن آن کتاب، کلیه منظومه فکری شهید مطهری را به دست آورد.

آزادی بیان از منظر شهید مطهری

علی مطهری با تبیین دیدگاه‌های پدرش درباره آزادی بیان گفت: ایشان بسیار قائل به آزادی بیان بودند و حتی معتقد بود در دانشگاه الهیات باید استاد مارکسیست بیاورند تا چند واحد صحبت کند و در نقد آرای ایشان، اساتید دیگر به گفتگو بپردازند. شهید مطهری شرط آزادی بیان را صداقت و عدم نفاق می‌دانست.

وی در خصوص دیدگاه شهید مطهری درباره عدالت نیز افزود: ایشان عدالت را در سلسله احکام دین می‌دانست و از آثار بی‌عدالتی در اجتماع صحبت می‌کرد. برای شهید مطهری، عدالت یک مفهوم انتزاعی نبود، بلکه مسئله‌ای کاربردی و اجتماعی بود که باید در عمل محقق می‌شد.

ویژگی‌های برجسته شهید لاریجانی؛ اعتدال، عقلانیت و تقوا

علی مطهری در بخش دیگری از سخنان خود به شخصیت شهید محمدجواد لاریجانی پرداخت و گفت: فکر نمی‌کردیم روزی درباره شهادت ایشان صحبت کنیم. ویژگی برجسته ایشان اعتدال بود که ریشه در قدرت تجزیه و تحلیل مسائل و قوت نیروی عقل داشت؛ به‌گونه‌ای که به خوبی تصمیم‌گیری می‌کرد. دومین ویژگی برجسته ایشان، تقوای الهی بود که باعث می‌شد تحت تأثیر کینه‌توزی‌ها و رفتارهای نادرست قرار نگیرد.

وی افزود: با وجود همه این ویژگی‌ها، شهید لاریجانی قهر سیاسی را در موضوع رد صلاحیت در انتخابات پیش نگرفت و در اواخر عمر شریفش، با وجودی که بیم ترور می‌رفت، ریاست شورای عالی امنیت ملی را پذیرفت. آخرین دیدار ما هم قبل از جنگ بود و از نزدیکانش شنیدم که طرحی داشتند مبنی بر ادامه مذاکرات در حین جنگ، چون معتقد بودند دست بالا را در اختیار داریم.

ضرورت پیگیری حقوقی و بازدارندگی به ترورها

علی مطهری با انتقاد از آسان از دست دادن شخصیت‌های برجسته کشور گفت: اینکه به آسانی شخصیت‌ها را از دست می‌دهیم قابل قبول نیست؛ بزرگ‌ترین آن‌ها هم رهبر شهید انقلاب است. اینکه دشمن این گستاخی را به خود می‌دهد، شاید بعد از ترور سردار سلیمانی باید به گونه‌ای دیگر رفتار می‌کردیم و پیگیری حقوقی و حتی اقدامات بازدارنده جدی‌تری انجام می‌شد.

وی تأکید کرد: حفظ و صیانت از نخبگان و اندیشمندان انقلابی، وظیفه‌ای همگانی است و دستگاه‌های مسئول باید تمهیدات لازم را برای حفاظت از این سرمایه‌های معنوی کشور به کار گیرند.