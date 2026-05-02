گفتگوی تلفنی عراقچی با وزرای خارجه کره جنوبی، فرانسه و ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و چو هیون وزیر امور خارجه کره جنوبی، عصر امروز شنبه درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به صورت تلفنی گفتگو و تبادل نظر کردند.

در این تماس تلفنی، وزیر امور خارجه کشورمان، همتای کره‌ای را در جریان آخرین تحولات مرتبط با روند دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران قرار داد.

علاوه بر این سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه، شامگاه جمعه در یک تماس تلفنی درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند.

در این تماس تلفنی، وزیر امور خارجه کشورمان همتای فرانسوی را در جریان مواضع و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران قرار داد.

وزیر امور خارجه فرانسه با تاکید بر موضع کشورش در حمایت از تداوم ابتکارات دیپلماتیک، اظهار امیدواری نمود با تداوم گفتگوها شاهد برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه باشیم.

همچنین سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و توشیمیتسو موتگی وزیر امور خارجه ژاپن، شنبه‌شب درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به صورت تلفنی گفتگو و تبادل نظر کردند.

در این تماس تلفنی، وزیر امور خارجه کشورمان، همتای ژاپنی را در جریان آخرین تحولات مرتبط با روند دیپلماتیک و تلاش‌ها و ابتکارات جاری برای پایان دادن به جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران قرار داد.