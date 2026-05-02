به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست شورای معاونان دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت بازدیدهای مستمر از واحدهای قضایی، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، با حضور اینجانب و سایر مسئولان قضایی استان، بیش از ۲۰ فقره بازدید از دادگستری‌ها، دادسراها و سایر واحدهای تابعه در سطح شهرستان‌های مختلف لرستان صورت گرفت.

تمرکز ویژه بر حوزه‌های قضایی با تراکم پرونده

وی افزود: هدف اصلی از این بازدیدها، بررسی میدانی و از نزدیک مسائل و مشکلات موجود، سنجش میزان رضایتمندی مراجعین، ارزیابی عملکرد کارکنان و قضات و همچنین شناسایی نقاط قوت و ضعف در ارائه خدمات قضایی بوده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، نتایج این بازدیدها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این اقدامات منجر به شناسایی برخی چالش‌ها و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع آن‌ها شد. همچنین، با تذکرات و راهنمایی‌های صورت‌گرفته، شاهد ارتقای سطح انضباط اداری و قضایی در بسیاری از واحدها بودیم.

حجت‌الاسلام شهواری بر لزوم شفافیت، سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد و بازدیدهای منظم را یکی از مؤثرترین ابزارها برای حصول این اهداف دانست.

وی با بیان اینکه استمرار بازدیدهای قضایی، راهبرد اصلی ما در سال ۱۴۰۵ خواهد بود، تصریح کرد: برنامه‌ریزی شده تا در سال جدید نیز با جدیت بیشتری این روند را پیگیری کنیم و دامنه این بازدیدها را از حیث تعداد و عمق بررسی‌ها گسترش دهیم.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: تمرکز ویژه بر حوزه‌های قضایی که با تراکم پرونده یا نیاز به حمایت بیشتر مواجه هستند، در دستور کار قرار دارد.

هدف‌گذاری برای کاهش اطاله دادرسی در دستگاه قضایی

حجت‌الاسلام شهواری، هدف از این استمرار را نه‌تنها نظارت بر عملکرد، بلکه ایجاد یک فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر پاسخگویی و تکریم ارباب‌رجوع در دستگاه قضایی عنوان کرد.

وی تصریح کرد: انتظار داریم با استمرار بازدیدهای حوزه‌های قضایی، شاهد بهبود فرایندها، کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت‌مندی عمومی از عملکرد قوه قضائیه در استان لرستان باشیم.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، بر مسئولیت خطیر قضات و کارکنان دستگاه قضایی تأکید کرد و بیان داشت: قضات ما امانت‌داران بزرگی هستند و مسئولیت اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم بر عهده آن‌ها است. بازدیدهای ما نیز در راستای حمایت از این عزیزان و همچنین اطمینان از حسن انجام وظایفشان صورت می‌گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری، تصریح کرد: اعتماد عمومی به دستگاه قضا، سرمایه اصلی ما است و تمام تلاش ما بر این است که با عملکردی شفاف، عادلانه و خدمت‌محور، این اعتماد را بیش‌ازپیش تقویت کنیم.