به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم در پیام خود نوشت: در هنگامه‌ای که آینده ایران بیش از هر زمان دیگر در گرو کیفیت اندیشیدن و توانایی حل مسئله است، «استاد دانشگاه» نه صرفاً یک عنوان حرفه‌ای، بلکه حامل رسالتی تمدنی و راهبردی است.

وی افزود: روز استاد، پاسداشت کنشگران اصلی میدان تولید و بازتولید دانش و بینش است؛ آنان که در میانه تلاطم‌های اجتماعی و اقتصادی، بار سنگین تربیت نسلی پرسشگر، آگاه و مسئول را بر دوش می‌کشند.

‌وزیر علوم گفت: استاد، ناقل صرف دانش نیست بلکه معلمِ نقد و پرورش‌دهنده اندیشه است. چنان‌که در سنت حکمی و دینی ما تأکید شده است: «کونوا نُقّادَ الکلام».

‌وی ادامه داد: از این منظر، استادی دانشگاه نوعی کنشگری اجتماعی است که در بستر تعامل آموزشی، افق‌های فهم را گسترش داده و امکان شکل‌گیری دانشجویانی نقاد، خلاق و مشارکت‌جو را فراهم می‌آورد.

‌سیمایی اظهارداشت: اینجانب با گرامی‌داشت یاد متفکر ممتاز، اسلام‌شناس عقل‌گرا و معلم شهید، استاد مرتضی مطهری (رضوان‌الله‌علیه)، و با ادای احترام به مقام شامخ استادان فرهیخته ایران عزیز، این روز را تبریک عرض کرده و از درگاه حضرت حق، توفیق روزافزون این سرمایه‌های بی‌بدیل را در ایفای این رسالت خطیر مسئلت دارم.

‌وی تاکید کرد: بی‌تردید، دانشگاه ایرانی سرمایه‌ای بلندمدت و سازنده آینده این سرزمین است و ستون استوار آن استادانی هستند که با تعهدی عمیق به ایران و مردم، در خط مقدم تربیت نیروی انسانی فردا، پیشبرد فناوری و صیانت از فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی ایستاده‌اند. اراده برای وقف عمر در مسیر رشد دانش، دلسوزی برای دانشجویان و حساسیت نسبت به مسائل و دردهای جامعه، از والاترین آرمان‌های استادان ایرانی است؛ آرمان‌هایی که در سیره استادان شهید، جلوه‌ای روشن و الهام‌بخش یافته است.

وی تاکید کرد: امروز جامعه ایرانی در آستانه تحولی بزرگ، نیازمند گسترش فناوری‌های نوین، بازسازی ظرفیت‌های اجتماعی، ترمیم شکاف‌های طبقاتی و تحقق توسعه اقتصادی پایدار است و جامعه دانشگاهی کشور، خود را متعهد به ایفای نقشی مؤثر و پیش‌برنده در این مأموریت تاریخی می‌داند.

‌وزیر علوم تصریح کرد: تجربه دانشگاه فراتر از انتقال دانش تخصصی، زیستن در افق فرهیختگی، خلاقیت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است؛ و بی‌تردید استادان، در کانون شکل‌گیری این زیست متعالی قرار دارند.

‌ وی در پایان گفت: امید است با هم‌افزایی میان نهادهای علمی و سیاست‌گذاری، دانشگاه بیش از پیش به کانون حل مسائل کشور و بازسازی سرمایه اجتماعی بدل شود و در پرتو تلاش‌های استادان فرهیخته، مسیر پیشرفت و تعالی ایران عزیز، استوارتر و روشن‌تر از همیشه تداوم یابد.