به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زنان خاتون بم امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد در یکی از مهم‌ترین دیدارهای مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان زنان آسیا به مصاف النصر عربستان می‌رود. مسابقه‌ای که می‌تواند تا حد زیادی سرنوشت صدرنشین گروه E و تیم صعودکننده به مرحله اصلی این رقابت‌ها را مشخص کند.

شاگردان مرضیه جعفری در نخستین گام شروعی قدرتمند داشتند و با نتیجه ۳ بر صفر از سد زسکا تاجیکستان گذشتند. سارا دیدار دو بار و مریم دینی یک بار برای نماینده ایران گلزنی کردند تا خاتون علاوه بر کسب سه امتیاز تفاضل گل مناسبی نیز به دست آورد.

النصر در جست‌وجوی نخستین پیروزی

در سوی مقابل النصر عربستان در نخستین مسابقه خود برابر اتحاد اردن به تساوی ۲ بر ۲ رسید. به این ترتیب خاتون با سه امتیاز در شرایط بهتری نسبت به رقیب عربستانی قرار دارد. موضوعی که اهمیت دیدار امروز را دوچندان می‌کند.

خاتون با پیروزی در این مسابقه می‌تواند گام بلندی برای صدرنشینی بردارد در حالی که النصر نیز برای حفظ شانس صعود چاره‌ای جز کسب امتیاز از این دیدار ندارد.

رقیبی با تجربه و خط حمله‌ای خطرناک

النصر در سال‌های اخیر به یکی از قدرت‌های اصلی فوتبال زنان عربستان تبدیل شده و با قهرمانی‌های متوالی در رقابت‌های داخلی جایگاه خود را به عنوان یکی از مدعیان این کشور تثبیت کرده است.

نماینده عربستان همچنین ترکیبی از بازیکنان بومی و خارجی در اختیار دارد؛ ترکیبی که تجربه و کیفیت بیشتری به این تیم در مسابقات بین‌المللی بخشیده است.

النصر در رقابت‌های باشگاهی غرب آسیا نیز عملکرد چشمگیری داشته و ابتدا الهلال سوریه را با نتیجه ۵ بر صفر شکست داد و در ادامه با ۹ گل از سد نفت الشمال عراق عبور کرد. هرچند سطح این دو تیم با خاتون قابل مقایسه نیست اما این نتایج نشان می‌دهد نماینده عربستان با خط حمله‌ای آماده و روحیه‌ای بالا مقابل نماینده ایران قرار خواهد گرفت.

حصه العیسی مهاجم خطرناک النصر

یکی از بازیکنان کلیدی النصر در دیدارهای اخیر حصه العیسی مهاجم بحرینی این تیم بوده است. او برابر الهلال موفق به گلزنی شد و در دیدار مقابل نفت الشمال نیز دو بار دروازه حریف را باز کرد.

حضور چنین بازیکنانی در خط حمله النصر می‌تواند یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدافعان خاتون باشد؛ تیمی که برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید علاوه بر حفظ سازمان دفاعی راه‌های نفوذ مهاجمان حریف را نیز کنترل کند.

خاتون به دنبال یک قدم بزرگ برای صعود

خاتون بم نیز نشان داده که صرفاً برای حضور در این رقابت‌ها پا به میدان نگذاشته است. پیروزی قاطع مقابل زسکا نشان داد نماینده ایران از آمادگی و انگیزه بالایی برخوردار است اما دیدار برابر النصر نخستین محک جدی شاگردان مرضیه جعفری در این مرحله خواهد بود.

تفاوت اصلی این مسابقه با دیدار نخست کیفیت و تجربه بیشتر حریف است. به همین دلیل عملکرد خاتون مقابل النصر می‌تواند تصویر روشن‌تری از شانس این تیم برای صعود به مرحله اصلی لیگ قهرمانان زنان آسیا ارائه کند.

تنها صدرنشین راهی مرحله اصلی می‌شود

مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان زنان آسیا با حضور ۲۴ تیم در ۶ گروه چهار تیمی برگزار می‌شود و مسابقات هر گروه به صورت متمرکز است. در پایان تنها تیم صدرنشین هر گروه موفق به کسب جواز حضور در مرحله گروهی اصلی رقابت‌ها خواهد شد.

مسابقات این مرحله از ۱۷ تا ۲۳ آگوست برگزار می‌شود و به همین دلیل هر امتیاز اهمیت ویژه‌ای دارد.

برنامه دیدارهای خاتون در مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:



دوشنبه ۲۶ مرداد:

* خاتون ایران - زسکا تاجیکستان(ساعت ۱۸:۳۰)

پنج‌شنبه ۲۹ مرداد:

* النصر عربستان – خاتون ایران(ساعت ۱۵:۳۰)

یکشنبه یکم شهریور:

* خاتون ایران – اتحاد اردن (ساعت ۱۵:۳۰)