۷ محکوم فراری و ۵ اراذل و اوباش در قروه دستگیر شدند

سرهنگ واحد مظفری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی قروه در راستای اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با مجرمان، شناسایی افراد تحت تعقیب و متواری را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، هفت نفر از محکومان فراری و تحت تعقیب مراجع قضائی را شناسایی کرده و در عملیاتهای جداگانه دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان قروه ادامه داد: در بخش دیگری از این طرح، پنج نفر از اراذل و اوباش و افرادی که با ایجاد مزاحمت و انجام اقدامات مجرمانه موجب برهم زدن نظم و آرامش عمومی شده بودند نیز شناسایی و دستگیر شدند.
مظفری با تأکید بر استمرار برخورد پلیس با عوامل ایجاد ناامنی و قانونشکنی در شهرستان قروه، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا اطلاع از فعالیت افراد مجرم و قانونشکن، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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