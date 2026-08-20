۷ محکوم فراری و ۵ اراذل و اوباش در قروه دستگیر شدند

سرهنگ واحد مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی قروه در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با مجرمان، شناسایی افراد تحت تعقیب و متواری را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، هفت نفر از محکومان فراری و تحت تعقیب مراجع قضائی را شناسایی کرده و در عملیات‌های جداگانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه ادامه داد: در بخش دیگری از این طرح، پنج نفر از اراذل و اوباش و افرادی که با ایجاد مزاحمت و انجام اقدامات مجرمانه موجب برهم زدن نظم و آرامش عمومی شده بودند نیز شناسایی و دستگیر شدند.

مظفری با تأکید بر استمرار برخورد پلیس با عوامل ایجاد ناامنی و قانون‌شکنی در شهرستان قروه، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا اطلاع از فعالیت افراد مجرم و قانون‌شکن، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.