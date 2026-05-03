به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی در آیین گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله مرتضی مطهری و روز معلم اظهار داشت: آقای پوتین در دیدار وزیر امور خارجه کشورمان گفت که «مردم ایران در این جنگ شجاعت و شهامت زیادی از خود نشان دادند؛ من با رهبران بسیاری از کشورهای دیگر گفتگو می‌کنم، همه آنها مردم ایران را تحسین می‌کنند.»

جلالی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دلایل دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران و تجاوز به حریم کشورمان، گفت: مشکل متجاوزان فقط با جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه مشکل اصلی آنها با ایران است. دلیل این دشمنی نیز بزرگی، مقاومت و تمدن‌سازی ایرانیان است.

جلالی ادامه داد: ملت ایران ۴۷ سال تحت تحریم‌ها رشد و پیشرفت کرده است، روشن است که اگر تحریم‌ها برداشته شده بود، امروز در چه جایگاهی قرار داشت. سفیر ایران در روسیه افزود: در دوران هشت سال جنگ تحمیلی کشور ما نیازمند خرید گلوله کلاشینکف و سیم خاردار بود، اما امروز ایران به چنان جایگاهی در صنایع نظامی دست یافته که سخنان مقامات غربی بیانگر ابهام آنها درباره برد موشک‌های و ذخایر موشکی ایران است.

وی با اشاره به اذعان اندیشکده‌ها و مراکز مطالعاتی روسیه به شجاعت بی‌نظیر مردم، نظامیان و مسئولان در مقایسه با سایر ملت‌ها، تصریح کرد: ما در طول جنگ رمضان تا به امروز، مطالب این مراکز مطالعاتی را رصد کرده‌ایم، همه آنها می‌گویند شگفت‌زده شده‌اند و باید در شناخت ملت ایران تجدید نظر کنند.

جلالی با بیان اینکه متجاوزان روی شکاف‌ها و اختلافات داخلی محاسبه کرده بود، خاطرنشان کرد: در مطالعه یورش یک ارتش قوی به کشورهای منطقه و جهان، مردم آن کشور علیه حکومت خود شورش کرده و با ارتش متجاوز همراه شده‌اند، اما مردم ایران را باید از نو شناخت. آنها به رغم انتقادات، این قواعد را برهم زدند و امروز میدان‌دار مقابله با متجاوزان هستند.

این دیپلمات ایرانی تجدید نظر در ارزیابی قدرت نظامی ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی را رویکرد جدید اندیشکده‌های روسی عنوان و تاکید کرد: آنها می‌گویند نه ارتش آمریکا و اسرائیل آنچنان قوی بود که می‌پنداشتیم و نه ارتش ایران آنچنان که مقامات و رسانه‌های غربی القا می‌کردند ضعیف بود. طوریکه این ارتش بدون سلاح هسته‌ای و تحت تحریم، ۴۰ روز در مقابل قویترین ارتش‌های جهان و منطقه که مجهز به سلاح هسته‌ای هستند و همدیگر را حمایت می‌کنند، ایستادگی کرد.

وی با بیان اینکه شجاعت مسئولان و دیپلمات‌های ایرانی از دیگر وجوه غیر منتظره جامعه ایران در ارزیابی مراکز مطالعاتی روسیه است، خاطرنشان کرد: دیپلمات‌ها به خاطر شرایط در معرض آسیب‌ هستند، اما به رغم آن، هیچ دیپلمات ایرانی حاضر نشد، به کشور خود پشت کند. در این ۶۴ روز همه مقامات و دیپلمات‌های ایرانی با قدرت به وظایف خود ادامه دادند.

سفیر ایران در مسکو با بیان اینکه وظیفه امروز معلمان ایرانی انتقال این افتخارات به دانش‌آموزان است، گفت: همه ما ممکن است نقدهایی داشته باشیم، اما افتخارات ۶۳ روز اخیر نباید به فراموشی سپرده شود. این افتخارات فقط محدود به زحمات مقامات جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه افتخارات ایران است. ایرانی که در طول هزاره‌ها و سده ها شکل گرفته و به یک تمدن پرافتخار تبدیل شده است.