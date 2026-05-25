تاکید پوتین و پادشاه بحرین بر لزوم حل دیپلماتیک بحران در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای از رایزنی تلفنی میان رئیس جمهور این کشور و پادشاه بحرین خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، کرملین در بیانیه ای اعلام کرد: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین در تماسی تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.

بیانیه صادره از سوی کرملین در این خصوص اضافه می کند: سران دو کشور در جریان گفتگو درباره اوضاع خاورمیانه (غرب آسیا)، بر لزوم دستیابی هر چه سریع تر به یک راه حل سیاسی و دیپلماتیک در خصوص بحران پیرامون ایران (تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی علیه تهران) با در نظر گرفتن منافع همه کشورهای منطقه، تأکید کردند.

دفتر ریاست جمهوری روسیه سپس افزود: دو طرف در این رایزنی تلفنی بر تعهد مشترک برای تقویت همکاری‌ های روسیه و بحرین در حوزه‌ های تجاری، اقتصادی، مالی، سرمایه‌ گذاری، فرهنگی و انسانی تأکید کردند. پوتین و پادشاه بحرین همچنین توافق کردند تماس‌ ها و مشورت‌ های دوجانبه ادامه پیدا کند.