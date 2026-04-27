جلالی: سفر عراقچی با هدف پیگیری حقوق ملت ایران در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه در توضیح سفر سید عباس عراقچی به مسکو با انتشار پست در فضای مجازی واکنش نشان داد.
جلالی با اشاره به پرواز اختصاصی حامل وزیر امور خارجه ایران به سنپترزبورگ با شناسه نمادین میناب ۱۶۸، نوشت: از میناب تا قلب روسیه؛ مأموریت دیپلماتیک با طعم دادخواهی.
وی ادامه داد: پس از پاکستان و عمان، پرواز اختصاصی آقای عراقچی با شناسه نمادین میناب ۱۶۸ در سنپترزبورگ به زمین نشست، شناسهای که یادآور ۱۶۸ دانشآموز بیگناهی است که در جنایت آمریکایی - صهیونی مدرسه میناب جان باختند.
